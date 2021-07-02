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    Нападник збірної Беседін розповів про діагноз лікарів і вибачення шведа

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    Артем Беседін повернеться на поле наступного року - Нападник збірної Беседін розповів про діагноз лікарів і вибачення шведа
    Артем Беседін повернеться на поле наступного року
    Фото з відкритих джерел

    Травмований форвард київського «Динамо» півтора місяці проведе в гіпсі

    Артем Беседін, який зазнав важкої травми в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція – Україна, наразі дома. Лікарі наклали гіпс на зламану ногу, і він носитиме його шість тижнів.

    «Лежу вдома, валяюсь у ліжку. Нога в гіпсі буде шість найближчих тижнів. Потім МРТ і очікування новин щодо термінів відновлення. Потім буде ясно, яке лікування, чи потрібна буде операція, – розповів Беседін meta-ratings. – Після гри підходив швед (Даніельсон, який травмував Артема – прим. авт.) Злюся на нього? Ну як сказати... Всяке буває. Це футбол. Але, звичайно, в душі неприємний осад залишився. Мені, звичайно, було прикро, що чемпіонат закінчився. Хотілося грати».

    Відновлення Бесєдіна займе близько шести місяців. У нього – часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки, часткове пошкодження внутрішньої і зовнішньої бічної зв'язок і перелом виростків стегнової кістки без зміщення.

    Завтра, 3 липня, збірна України зіграє в чвертьфіналі Євро проти Англії.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Нападник збірної Беседін розповів про діагноз лікарів і вибачення шведа