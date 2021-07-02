Зеленський влаштував перекличку 40 мільйонів українців перед матчем з Англією на Євро

Глава держави закликав усіх записати відео і створити найбільший фан-сектор у Європі

Третього липня збірна України проведе найважливіший матч у свої історії. У Римі в 1/4 фіналу чемпіонату Європи вона зустрінеться з командою Англії.

Перед грою про свої очікування розповів головний тренер Андрій Шевченко. А президент Володимир Зеленський закликав усіх українців записати відео і створити найбільший фан-сектор у Європі.

Матч Україна – Англія розпочнеться в суботу о 22:00.