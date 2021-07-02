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    Зеленський влаштував перекличку 40 мільйонів українців перед матчем з Англією на Євро

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    Володимир Зеленський вирішив створити віртуальну фан-зону - Зеленський влаштував перекличку 40 мільйонів українців перед матчем з Англією на Євро
    Володимир Зеленський вирішив створити віртуальну фан-зону
    Фото з відкритих джерел

    Глава держави закликав усіх записати відео і створити найбільший фан-сектор у Європі

    Третього липня збірна України проведе найважливіший матч у свої історії. У Римі в 1/4 фіналу чемпіонату Європи вона зустрінеться з командою Англії.

    Перед грою про свої очікування розповів головний тренер Андрій Шевченко. А президент Володимир Зеленський закликав усіх українців записати відео і створити найбільший фан-сектор у Європі.

    Матч Україна – Англія розпочнеться в суботу о 22:00.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Зеленський влаштував перекличку 40 мільйонів українців перед матчем з Англією на Євро