Зеленський влаштував перекличку 40 мільйонів українців перед матчем з Англією на Євро
Володимир Зеленський вирішив створити віртуальну фан-зону
Фото з відкритих джерел
Глава держави закликав усіх записати відео і створити найбільший фан-сектор у Європі
Третього липня збірна України проведе найважливіший матч у свої історії. У Римі в 1/4 фіналу чемпіонату Європи вона зустрінеться з командою Англії.
Перед грою про свої очікування розповів головний тренер Андрій Шевченко. А президент Володимир Зеленський закликав усіх українців записати відео і створити найбільший фан-сектор у Європі.
Матч Україна – Англія розпочнеться в суботу о 22:00.
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