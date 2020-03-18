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    Іспанський «Алавес» оголосив про 15 випадків зараження коронавірусом в клубі

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    Іспанський «Алавес» оголосив про 15 випадків зараження коронавірусом в клубі

    Інфіковані почуваються добре, симптомів хвороби не виявлено.

    Іспанський футбольний клуб «Алавес» на офіційному сайті повідомив про 15 випадків зараження коронавірусом в клубі.

    Повідомляється, що три позитивні результати тесту на коронавірус виявлено у гравців основної футбольної команди, ще сім - у членів тренерського штабу. Також коронавірусом заразилися п'ять співробітників «Алавеса». Відзначається, що інфіковані почуваються добре, симптомів хвороби не виявлено.

    Раніше повідомлялося, що двоє співробітників «Алавеса» заразилися коронавірусом. Тренування команди були припинені.

    Нагадаємо, цього вівторка, 17 березня, Українська асоціація футболу вирішила призупинити всі футбольні змагання в країні в зв'язку з пандемією коронавіруса, що спричиняє пневмонію COVID-19. Терміни повернення українського футболу керівний орган тоді не приводив.

    Поки команди виходять на карантин: в елітному футбольному дивізіоні про припинення тренувань оголосили «Динамо, «Ворскла», «Карпати» і «Колос»».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Іспанія коронавірус
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