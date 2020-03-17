Чемпіонат України з футболу призупинено до здорових часів



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Давайте вже після коронавірусу (с)

Голова Української асоціації футболу Андрій Павелко в інтерв’ю Футбол News прояснив майбутнє футбольної першості країни

Вона не буде скасована й приклад українського баскетболу, коли чемпіоном став проміжний лідер, не буде застосовано. Турніри під егідою УАФ просто призупиняються, але ніхто не знає, на який термін.

«Бачимо, як посилилася боротьба з коронавірусом. Рішення були прийняті урядом. Ми звернулися до членів виконкому УАФ, щоб призупинити всі змагання на території України на невизначений термін, без дати. До наступного розпорядження. Будемо чекати хороших новин від уряду, щоб продовжити чемпіонат. Офіційне рішення буде сьогодні", – заявив чиновник.

Наразі є лише приблизні дати, рекомендовані УЄФА. "За базовими рекомендаціями УЄФА усі чемпіонати мають завершитися до 30 червня. Тому єдиний шанс дограти чемпіонат України – це якщо європейський карантин закінчиться максимум 15 травня" – зазначив журналіст Ігор Бурбас на своїй сторінці у твіттер.

Сьогодні стало відомо, що Євро-2020 переноситься на наступний рік, тому перепоною для завершення національної першості може бути лише пандемія.