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    Український футбол має повернутись 15 травня

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    Доведеться зачекати - Український футбол має повернутись 15 травня
    Доведеться зачекати

    Ця дата визначена за базову футбольними чиновниками

    Як запевняє Спортарена, саме 15 травня 2020 року дозволить вчасно закінчити сезон в Україні і вкластися в рекомендований УЄФА дедлайн - завершити сезони в асоціаціях до 30 червня 2020 роки (офіційно останній день сезону 2019/20 за регламентними нормами УЄФА і ФІФА - саме в цей день в гравців завершують контракти).

    Звісно, обов’язковою умовою є припинення пандемії коронавірусу нового типу, який і став причиною зупинки футбольного жіття у світі та перенесення Євро-2020 на наступний рік.

    Цього вівторка, 17 березня, Українська асоціація футболу вирішила призупинити всі футбольні змагання в країні в зв'язку з пандемією коронавіруса, що спричиняє пневмонію COVID-19. Терміни повернення українського футболу керівний орган тоді не приводив.

    Поки команди виходять на карантин: в елітному футбольному дивізіоні про припинення тренувань оголосили «Динамо, «Ворскла», «Карпати» і «Колос»».

    Нагадаємо, лідером чемпіонату залишається «Шахтар», який зберігає 13-очковий відрив від «Зорі» і команда київського«Динамо». Головний аутсайдер за дев'ять турів до кінця сезону - «Карпати».

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    Джерело: Sportarena.com

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