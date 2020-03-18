Український футбол має повернутись 15 травня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Доведеться зачекати

Ця дата визначена за базову футбольними чиновниками

Як запевняє Спортарена, саме 15 травня 2020 року дозволить вчасно закінчити сезон в Україні і вкластися в рекомендований УЄФА дедлайн - завершити сезони в асоціаціях до 30 червня 2020 роки (офіційно останній день сезону 2019/20 за регламентними нормами УЄФА і ФІФА - саме в цей день в гравців завершують контракти).

Звісно, обов’язковою умовою є припинення пандемії коронавірусу нового типу, який і став причиною зупинки футбольного жіття у світі та перенесення Євро-2020 на наступний рік.

Цього вівторка, 17 березня, Українська асоціація футболу вирішила призупинити всі футбольні змагання в країні в зв'язку з пандемією коронавіруса, що спричиняє пневмонію COVID-19. Терміни повернення українського футболу керівний орган тоді не приводив.

Поки команди виходять на карантин: в елітному футбольному дивізіоні про припинення тренувань оголосили «Динамо, «Ворскла», «Карпати» і «Колос»».

Нагадаємо, лідером чемпіонату залишається «Шахтар», який зберігає 13-очковий відрив від «Зорі» і команда київського«Динамо». Головний аутсайдер за дев'ять турів до кінця сезону - «Карпати».





Джерело: Sportarena.com