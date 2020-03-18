Зеленський домовився з Червоним Хрестом про постачання обладнання та медикаментів



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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером

Петер Маурер повідомив про плани подальшої діяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні, наголосивши на тому, що співпраця з нашою державою є та залишатиметься одним із пріоритетів порядку денного організації, яку він очолює

Президент Володимир Зеленський домовився із президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петером Маурером про надання Україні необхідного у боротьбі з коронавірусом медичного обладнання та медикаментів.

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

«Глава держави відзначив важливість співпраці між Україною та МКЧХ у протидії пандемії коронавірусу. Було домовлено про надання Україні Міжнародним комітетом Червоного Хреста відповідного медичного обладнання та медикаментів на запит нашої держави, сформований за дорученням Володимира Зеленського», - ідеться в повідомленні.

піврозмовники дійшли згоди щодо важливості забезпечення доступу співробітників МКЧХ до місць примусового перебування утримуваних осіб на Донбасі, в Криму та на території Російської Федерації, серед іншого – за результатами засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 11 березня.

Президент МКЧХ подякував українській стороні за заходи з доступу представників організації до утримуваних осіб. Він пообіцяв взяти питання доступу працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб, узгоджене в рамках Нормандської зустрічі, на особистий контроль.

Президент України високо оцінив роль МКЧХ як нейтрального посередника у передачі затриманих у РФ громадян нашої держави, яка відбулася 29 грудня 2019 року. Співрозмовники домовилися координувати подальші зусилля щодо обміну утримуваними особами.

Сторони обговорили важливість співпраці з метою розшуку українців, які зникли безвісти на території ОРДЛО та в окупованому Криму.

Також під час розмови йшлося про безпекову ситуацію на Донбасі. Петер Маурер позитивно оцінив зусилля України, спрямовані на досягнення миру в цьому регіоні.

Володимир Зеленський подякував за гуманітарну допомогу, надану постраждалим від війни та внутрішньо переміщеним особам. «Дякую за суттєвий внесок МКЧХ у гуманітарне розмінування звільнених територій», – сказав Президент України.

Петер Маурер повідомив про плани подальшої діяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні, наголосивши на тому, що співпраця з нашою державою є та залишатиметься одним із пріоритетів порядку денного організації, яку він очолює.

Співрозмовники домовилися, що візит президента МКЧХ в Україну, зокрема для особистого ознайомлення з гуманітарною ситуацією на Донбасі, відбудеться, за можливості, найближчим часом.

Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, із них два летальні.

Станом на 18 березня у Київській області є три підозри на коронавірус.

Також стало відомо, що нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус.