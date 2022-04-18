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    Війна об'єднує затятих політичних опонентів. Тетяна Чорновол в гостях у Вілкула (фото)

    Олександр Вілкул та Тетяна Чорновол, попри довоєнну політичну непримиренність, зустрілися у Кривому Розі і обговорювали плани захисту міста - Війна об'єднує затятих політичних опонентів. Тетяна Чорновол в гостях у Вілкула (фото)
    Олександр Вілкул та Тетяна Чорновол, попри довоєнну політичну непримиренність, зустрілися у Кривому Розі і обговорювали плани захисту міста
    фото: Facebook Чорновол

    Екснардепка Тетяна Чорновол розповіла про зустріч із Олександров Вілкулом, який займаэться обороною Кривого Рогу

    Тетяна Чорновол, яка була учасницею Революції гідності, а тепер воює на фронтах російсько-української війни, зустрілася із ексрегіоналом Олександром Вілкулом. Про це Чорновол написала у Facebook.

    За словами Чорновол, вони розробляли плани оборони регіону від російських окупантів: «Пліч-о-пліч планували полювання на танки... Не могли розлучитися, години три, до ночі все говорили і планували».

    Екснардепка запевнила, що Вілкул відіграв головну роль у захисті Кривого Рогу від рашистів. «Він фактично організував і командував обороною, закрив оркам ворота на Запоріжжя», – пояснила нинішня військовослужбовиця.

    За словами Тетяни Чорновол, Олександр Вілкул, який у свій час був членом проросійської Партії регіонів, перейшов на патріотичну позицію. «Коли це почалося, я дзвонив друзям і говорив одне: бандерівці були праві.... Таки «армія, мова, віра» – це найважливіше. Якби ми пішли цим шляхом 20 років тому у Рашки не було би ідеологічної підстави лізти в Україну», – передала слова Вілкула Чорновол.

    Зустріч Тетяни Чорновол із Олександром Вілкулом організував ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай.

    Гай заявив, що Вілкул силами місцевої самооборони «віджав купу (російської – ред.) техніки, та допомагає у забезпеченні наших підрозділів в районі і не тільки».

    За словами організатора цієї зустрічі, Кривий Ріг окопаний та підготовлений до можливого наступу краще, ніж Київ.

    Нагадаємо, Олександр Вілкул, якому російський колаборант Олег Царьов запропонував здати місто рашистським окупантам, послав його за адресою «русского воєнного корабля».

    Вілкултакож розповів, що у захисті Дніпропетровської області від окупантів найперше президент вимагав від нього не допустити ворога ближче, а також не дати йому розширити свій периметр.

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    Теги: росія окупанти війна Олександр Вілкул Україна окупація Тетяна Чорновол #stoprussia
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    Війна об'єднує затятих політичних опонентів. Тетяна Чорновол в гостях у Вілкула (фото)