Війна породжує ненависть, але вона не повинна вбивати мозок

Наші соціальні мережі друзів та нейтралів намагаються перетворити на ворогів

Ляпнув щось через дурістю чи незнання – ворог, не зайняв максимально проукраїнську позицію – ворог...

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Во время войны крайне важно уменьшать количество врагов и увеличивать количество друзей.

С первым справляется армия, со вторым – дипломатия.

В это время наш фейсбук занят ровно противоположным – друзей и нейтралов старается превратить во врагов.

Ляпнул что-то по глупости или незнанию – враг, не занял максимально проукраинскую позицию – враг.

Одни довели себя до состояния, что плясали бы при победе Ле Пен, которая реальный враг, из-за того, что Макрон дружелюбен, но невнятен.

Другие жаждут внутреннего бунта в России, но проклинают всех, кто ему способствует.

Третьи готовят костер для Папы Римского, параллельно требуя помощи у католических стран.

Четвертые… Пятые… Шестые…

Ребят, я понимаю, что война порождает ненависть. Но она не должна убивать мозг.

Джерело: блог Романа Шрайка

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