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    Думки вголос

    Війна породжує ненависть, але вона не повинна вбивати мозок

    • Роман Шрайк

      Журналіст

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    Наші соціальні мережі друзів та нейтралів намагаються перетворити на ворогів - Війна породжує ненависть, але вона не повинна вбивати мозок
    Наші соціальні мережі друзів та нейтралів намагаються перетворити на ворогів

    Ляпнув щось через дурістю чи незнання – ворог, не зайняв максимально проукраїнську позицію – ворог...

    Мовою оригіналу

    Во время войны крайне важно уменьшать количество врагов и увеличивать количество друзей.

    С первым справляется армия, со вторым – дипломатия.

    В это время наш фейсбук занят ровно противоположным – друзей и нейтралов старается превратить во врагов.

    Ляпнул что-то по глупости или незнанию – враг, не занял максимально проукраинскую позицию – враг.

    Одни довели себя до состояния, что плясали бы при победе Ле Пен, которая реальный враг, из-за того, что Макрон дружелюбен, но невнятен.

    Другие жаждут внутреннего бунта в России, но проклинают всех, кто ему способствует.

    Третьи готовят костер для Папы Римского, параллельно требуя помощи у католических стран.

    Четвертые… Пятые… Шестые…

    Ребят, я понимаю, что война порождает ненависть. Но она не должна убивать мозг.

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти пропаганда війна Україна окупація #stoprussia
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    Війна породжує ненависть, але вона не повинна вбивати мозок