Війна породжує ненависть, але вона не повинна вбивати мозок
Ляпнув щось через дурістю чи незнання – ворог, не зайняв максимально проукраїнську позицію – ворог...
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Во время войны крайне важно уменьшать количество врагов и увеличивать количество друзей.
С первым справляется армия, со вторым – дипломатия.
В это время наш фейсбук занят ровно противоположным – друзей и нейтралов старается превратить во врагов.
Ляпнул что-то по глупости или незнанию – враг, не занял максимально проукраинскую позицию – враг.
Одни довели себя до состояния, что плясали бы при победе Ле Пен, которая реальный враг, из-за того, что Макрон дружелюбен, но невнятен.
Другие жаждут внутреннего бунта в России, но проклинают всех, кто ему способствует.
Третьи готовят костер для Папы Римского, параллельно требуя помощи у католических стран.
Четвертые… Пятые… Шестые…
Ребят, я понимаю, что война порождает ненависть. Но она не должна убивать мозг.
Джерело: блог Романа Шрайка