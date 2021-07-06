Італія – Іспанія: історичний паритет буде порушено

Півфіналісти Євро-2020 мають абсолютно рівні показники після очних зустрічей

Сьогодні визначиться перший фіналіст чемпіонату Європи.

У Іспанії та Італії між собою дуже давні стосунки. Перший очний матч вони провели майже 100 років тому. Загалом за цей час грали між собою 37 разів і мають по 11 перемог, ще 15 матчів завершилося внічию. Зустрічаються вони регулярно, і нерідко в цих поєдинках вирішується доля трофею.

2008 рік. Світ став свідком народження непереможної збірної Іспанії. «Червона фурія» на тому турнірі на шляху до трофею взяла гору над усіма суперниками, але ледве не спіткнулася на італійцях. В 1/4 фіналу доля їхнього протистояння вирішувалася в серії пенальті. Іспанці виграли 4:2, а вирішальний 11-метровий забив Сеск Фабрегас. Тоді, що цікаво, за збірну Італії грав її нинішній капітан Джорджо К'єлліні.

2012 рік. Між чемпіонатами Європи Іспанія встигла виграти Мундіаль. Перед Євро вона ходила в фаворитах. До зустрічі з Італією. В групі вони зустрілися в Гданську, і найсильнішій збірній світу довелося відіграватися після голу Ді Натале. Знову виручив Фабрегас. До вирішального матчу в Києві суперники підійшли без поразок. Але у фіналі все стало на свої місця. Італія зазнала нищівної поразки - 0:4.

2016 рік. Збірна Іспанії почала складати повноваження непереможної. А Італія, навпаки, набирала хід. За турнірною сіткою команди зустрілися вже в 1/8 фіналу. Італійці зуміли поквиталися за поразку в київському фіналі. К'єлліні і Пелле забили по голу і відправили суперників додому.

Поточна зустріч між Італією та Іспанією стане четвертою поспіль у фінальних турнірах Євро. До неї, що примітно, збірні встигли ще й зустрітися у відбірному турнірі чемпіонату світу 2018 року. Обидві вийшли групи, проте Італія знову отримала облизня. Після нічиєї на своєму полі, де суперники обмінялися голами, в Мадриді «Скуадра адзурра» поступилася 0:3, потім програла шведам у плей-оф і вперше з 1958 року не потрапила на чемпіонат світу.

Тоді в Італії і почали терміново шукати рятівника. Знайшли Роберто Манчіні, який раніше зі збірними ніколи не працював. Як, утім, і тренер іспанців Луїс Енріке. Вони були суперниками ще як гравці. Тепер імпровізують вже як наставники. А хто прогресивніший - дізнаємося ввечері 6 липня.

Італія – Іспанія: де дивитися півфінал Євро-2020