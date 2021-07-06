Де дивитися півфінал Євро Італія – Іспанія

Сьогодні старі знайомі визначать першого фіналіста чемпіонату Європи

Шостого липня, в Лондоні на стадіоні «Вемблі» визначиться перший фіналіст Євро-2020. У боротьбі за право зіграти у вирішальному поєдинку зійдуться старі знайому – збірні Італії та Іспанії.

Раніше суперники зустрічалися між сообою 37 разів. І тут – повна рівність. Італія та Іспанія здобули по 11 перемог, а 15 зустрічей завершилися вгічию.

Команди на нинішньому турнірі не зазнали жодної поразки. Але якщо Скуадра Адзурра всі свої матчі виграла (Туреччина – 3:0, Швейцарія – 3:0, Уельс – 1:0 у групі, Австрія – 2:1 у додатковий час 1/8 фіналу та Бельгія ­– 2:1 у чвертьфіналі), продовживши свою унікальну безпрограшну серію до 32 поєдинків, то шлях Іспанії не був настільки простим (Швеція – 0:0, Польща – 1:1, Словаччина – 5:0 у групі, Хорватія – 5:3 у додатковий час 1/8 фіналу та Швейцарія ­ 1:1 у чвертьфіналі й перемога в серії пенальті).

У майбутньому поєдинку через травми італійцям не допоможе півзахисник Спінаццола (5 матчів на турнірі), який вже переніс операцію, та захисник Флоренці (1 матч), у іспанців під питанням участь півзахисника Сарабії (5 матчів, 2 голи).

Матч покажуть телеканали «Україна» і «Футбол 1». Початок – о 22:00.