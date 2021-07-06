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    Збірна Бразилії вийшла у фінал Кубку Америки і чекає на Мессі

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    Бразильці мінімально переграли Перу - Збірна Бразилії вийшла у фінал Кубку Америки і чекає на Мессі
    Бразильці мінімально переграли Перу
    Фото з відкритих джерел

    Суперник «селесао» визначиться в матчі Аргентина – Колумбія

    Збірна Бразилії взяла гору над Перу в півфіналу розіграшу Кубку Америки. Матч пройшов у Ріо-де-Жанейро і завершився з рахунком 1:0.

    Єдиний м'яч у цій грі було забитий на 35-й хвилині. Його автором став півзахисник Лукас Пакета, який вразив порожні ворота після ефектного дриблінгу та передачі нападника Неймара.

    Другий фіналіст визначиться в матчі між збірними Аргентини і Колумбії, який відбудеться в ніч на середу, 7 липня.

    На груповому етапі Кубка Америки Бразилія стартувала з трьох перемог поспіль – над Венесуелою (3:0), Перу (4:0) і Колумбією (2:1), а в заключній грі розійшлася миром з Еквадором (1:1). У чвертьфіналі підопічні Тіто обіграли Чилі (1:0).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі Неймар
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    Збірна Бразилії вийшла у фінал Кубку Америки і чекає на Мессі