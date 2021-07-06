Збірна Бразилії вийшла у фінал Кубку Америки і чекає на Мессі

Суперник «селесао» визначиться в матчі Аргентина – Колумбія

Збірна Бразилії взяла гору над Перу в півфіналу розіграшу Кубку Америки. Матч пройшов у Ріо-де-Жанейро і завершився з рахунком 1:0.

Єдиний м'яч у цій грі було забитий на 35-й хвилині. Його автором став півзахисник Лукас Пакета, який вразив порожні ворота після ефектного дриблінгу та передачі нападника Неймара.

Другий фіналіст визначиться в матчі між збірними Аргентини і Колумбії, який відбудеться в ніч на середу, 7 липня.

На груповому етапі Кубка Америки Бразилія стартувала з трьох перемог поспіль – над Венесуелою (3:0), Перу (4:0) і Колумбією (2:1), а в заключній грі розійшлася миром з Еквадором (1:1). У чвертьфіналі підопічні Тіто обіграли Чилі (1:0).