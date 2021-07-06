В грі збірної Англії побачили руку тренера Зінченка

Фабіо Капелло вважає, що британці взяли за основу принципи Хосепа Гвардіоли

Колишній тренер збірної Англії Фабіо Капелло оцінив рівень збірної перед матчем 1/2 фіналу Євро-2020 з Данією .

«Думаю, тренер Гарет Саутгейт побачив, що тактика бездіяльності, коли м'яч знаходиться в ногах суперника, не працює. Тепер центральні захисники атакують високо нападника, який отримав м'яч. Те, що англійці не пропускають голи, залежить від зміни стилю. До речі, воротар Пікфорд непогано грає ногами – це ще один сильний момент. Британці відразу ж стежать за м'ячем. Вони увібрали в себе найкраще з того, що робить Гвардіола в «Манчестер Сіті», – наводить слова тренера Corriere della Serra Капелло.

За «Манчестер Сіті» граэ українскьий півзахисник Олександр Зінченко.

Матч 1/2 фіналу чемпіонату Європи Данія – Англія відбудеться 7 липня. Зустріч пройде на стадіоні «Вемблі» в Лондоні . Початок – о 22:00.

Сьогодні, 6 червня в півфіналі зустрінуться Італія – Іспанія.