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    В грі збірної Англії побачили руку тренера Зінченка

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    Фабіо Капелло дав оцінку гри збірної Англії - В грі збірної Англії побачили руку тренера Зінченка
    Фабіо Капелло дав оцінку гри збірної Англії
    Фото з відкритих джерел

    Фабіо Капелло вважає, що британці взяли за основу принципи Хосепа Гвардіоли

    Колишній тренер збірної Англії Фабіо Капелло оцінив рівень збірної перед матчем 1/2 фіналу Євро-2020 з Данією .

    «Думаю, тренер Гарет Саутгейт побачив, що тактика бездіяльності, коли м'яч знаходиться в ногах суперника, не працює. Тепер центральні захисники атакують високо нападника, який отримав м'яч. Те, що англійці не пропускають голи, залежить від зміни стилю. До речі, воротар Пікфорд непогано грає ногами – це ще один сильний момент. Британці відразу ж стежать за м'ячем. Вони увібрали в себе найкраще з того, що робить Гвардіола в «Манчестер Сіті», – наводить слова тренера Corriere della Serra Капелло.

    За «Манчестер Сіті» граэ українскьий півзахисник Олександр Зінченко.

    Матч 1/2 фіналу чемпіонату Європи Данія – Англія відбудеться 7 липня. Зустріч пройде на стадіоні «Вемблі» в Лондоні . Початок – о 22:00.

    Сьогодні, 6 червня в півфіналі зустрінуться Італія – Іспанія.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    В грі збірної Англії побачили руку тренера Зінченка