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Як Бех-Романчук повторила досягнення легендарної олімпійської чемпіонки (відео)

Володимир Миленко
glavcom.ua
Як Бех-Романчук повторила досягнення легендарної олімпійської чемпіонки (відео)
Українська легкоатлетка повторила досягнення легендарної олімпійської чемпіонки Інесси Кравець
фото: Instagram Бех-Романчук

Українська легкоатлетка уперше з 1996 року перестрибнула позначку 15 метрів

Українка Марина Бех-Романчук, вигравши чемпіонат Європи у потрійному стрибку, встановила унікальне досягнення. Її найкращий результат – 15 м 2 см – став найкращим для українських спортсменок за 26 років.

10 серпня 1995 року на чемпіонаті світу у Швеції українська легкоатлетка Інесса Кравець перемогла, стрибнувши на 15,5 м. Той результат став і до 1 серпня 2021 року залишався світовим рекордом. Наступного, 1996 року, на Олімпійських іграх в Атланті Кравець 31 липня стрибнула на 15,33, також вигравши золоту медаль. Після цього жодна українська спортсменка не могла подолати позначку 15 метрів.

(29 липня 2011 року Ольга Саладуха показала результат 15,02, але оскільки попутний вітер під час стрибка перевищував допустимі норми, цей стрибок не був зарахований.)

Нагадаємо, що золотий стрибок Бех-Романчук став персональним рекордом для спортсменки, а також найкращим результатом сезону для усіх європейських легкоатлеток.

Це золото стало першим для збірної України на ЧЄ-2022 з легкої атлетики. Загалом в активі української збірної вже 4 медалі (1 золота, 1 срібна, 2 бронзові).

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