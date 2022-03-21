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    Марина Бех-Романчук здобула «срібло» на Чемпіонаті світу з легкої атлетики (відео)

    Це був міжнародний дебют Марини у цій дисципліні - Марина Бех-Романчук здобула «срібло» на Чемпіонаті світу з легкої атлетики (відео)
    Це був міжнародний дебют Марини у цій дисципліні
    скріншот із відео

    Українка стала віцечемпіонкою світу в потрійному стрибку

    20 березня українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні, що проходить у Белграді (Сербія), здобула «срібло». Про це інформує Держприкордонслужба України.

    У потрійному стрибку Бех-Романчук в останній спробі показала 14.47 м і виборола срібну медаль.

    Українка, яка спеціалізується на стрибках у довжину, виступила у змаганнях з потрійного стрибку. Це був міжнародний дебют Марини у цій дисципліні.

    Чемпіонкою світу стала представниця Венесуели Юлімар Рохас, яка з результатом 15.74 метри побила світовий рекорд, який тримався 18 років.

    Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні. Потрійний стрибок

    1. Юлімар Рохас (Венесуела) – 15.74 м
    2. Марина Бех-Романчук (Україна) – 14.74 м
    3. Кімберлі Вільямс (Ямайка) – 14.62 м

    «Друзі та колеги з усього світу підтримують мене та цікавляться чи я в безпеці, і чи все у мене добре», – розповіла перед змаганнями Марина у відеозверненні.

    Також Марина Бех-Романчук поділилася з своїми емоціями стосовно ганебного вчинку російського спортсмена, що вийшов на нагородження з рашистською символікою на своїй формі під час Кубку світу в Досі.

    Марина повідомила також, що багато країн ЄС готові допомагати українським спортсменам під час навчально-тренувальних зборів з житлом і іншими тренувальними питаннями, що можуть зараз виникати, щоб українські спортсмени могли якісно підготуватися до змагань та підіймати наш прапор.

    Нагадаємо, у вересні Бех-Романчук з найкращим результатом сезону застрибнула на п’єдестал Діамантової ліги.

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    Теги: ЄС росія окупанти Держприкордонслужба чемпіонат світу війна прапор Венесуела Сербія потрійний стрибок рекорд Україна Марина Бех-Романчук окупація Юлімар Рохас час Ямайка #stoprussia
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    Марина Бех-Романчук здобула «срібло» на Чемпіонаті світу з легкої атлетики (відео)