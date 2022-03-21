Марина Бех-Романчук здобула «срібло» на Чемпіонаті світу з легкої атлетики (відео)
Українка стала віцечемпіонкою світу в потрійному стрибку
20 березня українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні, що проходить у Белграді (Сербія), здобула «срібло». Про це інформує Держприкордонслужба України.
У потрійному стрибку Бех-Романчук в останній спробі показала 14.47 м і виборола срібну медаль.
Українка, яка спеціалізується на стрибках у довжину, виступила у змаганнях з потрійного стрибку. Це був міжнародний дебют Марини у цій дисципліні.
Чемпіонкою світу стала представниця Венесуели Юлімар Рохас, яка з результатом 15.74 метри побила світовий рекорд, який тримався 18 років.
Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні. Потрійний стрибок
- Юлімар Рохас (Венесуела) – 15.74 м
- Марина Бех-Романчук (Україна) – 14.74 м
- Кімберлі Вільямс (Ямайка) – 14.62 м
«Друзі та колеги з усього світу підтримують мене та цікавляться чи я в безпеці, і чи все у мене добре», – розповіла перед змаганнями Марина у відеозверненні.
Також Марина Бех-Романчук поділилася з своїми емоціями стосовно ганебного вчинку російського спортсмена, що вийшов на нагородження з рашистською символікою на своїй формі під час Кубку світу в Досі.
Марина повідомила також, що багато країн ЄС готові допомагати українським спортсменам під час навчально-тренувальних зборів з житлом і іншими тренувальними питаннями, що можуть зараз виникати, щоб українські спортсмени могли якісно підготуватися до змагань та підіймати наш прапор.
Нагадаємо, у вересні Бех-Романчук з найкращим результатом сезону застрибнула на п’єдестал Діамантової ліги.