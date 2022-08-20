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Марина Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи-2022 у потрійному стрибку

Альона Боженко
glavcom.ua
Марина Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи-2022 у потрійному стрибку
Бех-Романчук виграла ЧЄ-2022 у потрійному стрибку
фото із відкритих джерел

Це перше золото збірної України на ЧЄ-2022 з легкої атлетики

Українська спортсменка Марина Бех-Романчук виграла золото в потрійному стрибку, показавши результат 15.02 метра.

Українка встановила персональний рекорд та найкращий результат сезону в Європі.

«Срібло» у цій дисципліні дісталося Крістійні Мякеля з Фінляндії (14,64 метра), «бронзу» виграла Ганна Міненко з Ізраїлю (14,45).

Днем раніше Бех-Романчук фінішувала на 4-й позиції у стрибках у довжину (6.76 м). Вона втратила бронзову медаль, оскільки одна із суперниць обійшла її в останній спробі (6.80 м).

Це перше золото збірної України на ЧЄ-2022 з легкої атлетики. Загалом в активі української збірної вже 4 медалі (1 золото, 1 срібло, 2 бронзи).

Нагадаємо, 19 серпня на Мультиспортивному чемпіонаті Європи Андрій Проценко завоював «бронзу» у секторі для стрибків у висоту серед чоловіків. Подолавши планку на висоті 2,27 м, він поступився німцю Тобіасу Потьє лише через більшу кількість використаних спроб. Тріумфатором став італієць Джанмарко Тамб'єрі, якому підкорилася висота 2,30 м.

Додамо, Олена Старікова стала бронзовою призеркою мультиспортивного Євро-2022 в кейріні. 

Українка виборола другу для себе нагороду чемпіонату Європи-2022, після «срібла» в гіті. Загалом ж ця нагорода стала для спортсменки десятою на континентальних першостях.

Теги: спорт чемпіонат Європи Марина Бех-Романчук

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