Бех-Романчук виграла етап Діамантової ліги і встановила особистий рекорд сезону

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У четвер, 9 червня, Рим (Італія) приймав черговий етап Діамантової ліги з легкої атлетики. Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук з особистим рекордом сезону стала найкращою в секторі стрибків в довжину. Бех-Романчук продемонструвала 6.85 м в п’ятій спробі.

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