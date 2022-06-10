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    Новини

    Бех-Романчук виграла етап Діамантової ліги і встановила особистий рекорд сезону

    26-річна легкоатлетка у п&rsquo;ятій спробі стрибнула на 6,85 м - Бех-Романчук виграла етап Діамантової ліги і встановила особистий рекорд сезону
    26-річна легкоатлетка у п’ятій спробі стрибнула на 6,85 м
    фото з відкритих джерел

    Українка перемогла олімпійську чемпіонку

    У четвер, 9 червня, Рим (Італія) приймав черговий етап Діамантової ліги з легкої атлетики. Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук з особистим рекордом сезону стала найкращою в секторі стрибків в довжину. Бех-Романчук продемонструвала 6.85 м в п’ятій спробі.

    Другою стала німкеня Малайка Мігамбо, третьою – Куанеша Беркс із США.

    Діамантова ліга. Рим, Італія

    Стрибки в довжину

    Жінки

    9 червня

    1. Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.85 м
    2. Малайка Мігамбо (Німеччина) – 6.79 м
    3. Куанеша Беркс (США) – 6.77 м.

    Нагадаємо, раніше Бех-Романчук здобула «срібло» на етапі Діамантової ліги.

    А ще Марина Бех-Романчук здобула «срібло» на Чемпіонаті світу з легкої атлетики (відео).

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    Теги: росія окупанти США Німеччина війна Італія рекорд Україна Марина Бех-Романчук окупація Малайка Мігамбо #stoprussia
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    Бех-Романчук виграла етап Діамантової ліги і встановила особистий рекорд сезону