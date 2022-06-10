Бех-Романчук виграла етап Діамантової ліги і встановила особистий рекорд сезону
Українка перемогла олімпійську чемпіонку
У четвер, 9 червня, Рим (Італія) приймав черговий етап Діамантової ліги з легкої атлетики. Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук з особистим рекордом сезону стала найкращою в секторі стрибків в довжину. Бех-Романчук продемонструвала 6.85 м в п’ятій спробі.
Другою стала німкеня Малайка Мігамбо, третьою – Куанеша Беркс із США.
Діамантова ліга. Рим, Італія
Стрибки в довжину
Жінки
9 червня
- Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.85 м
- Малайка Мігамбо (Німеччина) – 6.79 м
- Куанеша Беркс (США) – 6.77 м.
Нагадаємо, раніше Бех-Романчук здобула «срібло» на етапі Діамантової ліги.
А ще Марина Бех-Романчук здобула «срібло» на Чемпіонаті світу з легкої атлетики (відео).