Бех-Романчук не дострибнула до медалі Олімпіади

Легкоатлетка не змогла поборотися за нагороду в стрибках у довжину

Срібна призерка чемпіонату світу в стрибках у довжину Марина Бех-Романчук посіла п’яте місце на Олімпіаді. В найкращій спробі вона показала результат 6,88 метра. Це на дев’ять сантиметрів менше, ніж у американки Брітні Різ та Езе Бруме з Нігерії, які посіли, відповідно, друге й третє місце, і на 12-ть, ніж стрибнула чемпіонка з Німеччини Малайка Міхамбо. Вона, що цікаво, «золото» здобула в останній спробі.

Марина Бех-Романчук цього року виграла чемпіонату Європи в приміщенні. Тоді вона стрибнула на 6,92 метри.

В легкій атлетиці у нас є сподівання на медалі в метанні молота, де виступає молодий Михайло Кохан, а також на 400-метрівці з бар’єрами. В цій дисципліні 4 серпня у фіналі виступатимуть Анна Рижикова і Вікторія Ткачук.

На Іграх у Токіо був побитий рекорд українки Інесси Кравець, який протримався 26 років. Венесуелка Юлімар Рохас стрибнула на 17 см далі і тепер найкраще досягнення в потрійному стрибку дорівнює 15 метрів 67 сантиметрів.