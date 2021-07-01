Євро-2020. Частину квитків на матч Україна – Англія анулювали

Британці, які придбали квитки на гру після 28 червня, на стадіон не потраплять

Частина квитків на матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи Україна – Англія анульована за ініціативою департаменту громадської безпеки міністерства внутрішніх справ Італії. Рішення підтримав УЄФА, інформує сайт уряду Італії. Так, анульовані квитки, куплені жителями Великобританії після 28 червня.

Зустріч України з Англією відбудеться в Римі, однак МВС Італії вирішило обмежити доступ на стадіон з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції та дотримання чинних антиковідних правил. Для жителів Великобританії і людей, які прилетіли на матч транзитом через Туманний Альбіон, також буде діяти правило п'ятиденного карантину.

Матч між збірними України та Англії відбудеться третього липня в Римі. Нагадаємо, в 1/8 фіналу збірна України обіграла Швецію з рахунком 2:1 в додатковий час.

Не потраплять вболівальники й з України, які не встигли відсидіти на самоізоляції.

Сподіваємося, на стадіон пройдуть вболівальники з української діаспори, чисельність якої в Італії наближається до 250 тисяч.