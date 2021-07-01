Тренер порівняв український футбол з російським, якого ніколи не було

Анатолій Бишовець прокоментував гру української збірної на Євро-2020

Колишній київський динамівець, який також тренував збірну Росії, Анатолій Бишовець порівняв виступ української команди з біговою роботою своїх теперішніх співвітчизників. На думку спеціаліста, російського футболу взагалі ніколи не існувало.

«Історично так склалося, що футбол в Україні домінував, а російського футболу ніколи й не було. Швидше це був московський футбол. Ну і ми всі знаємо, що збірна України комплектується за базовим принципом. В основному складі стабільно по 5-6 представників київського «Динамо». Питання підготовки резерву в українській збірній поставлене дуже серйозно. Вони готують свою молодь, а не займаються закупівлею гравців. В результаті київське «Динамо» стає чемпіоном в Україні, випереджаючи донецький «Шахтар», у якого дещо інший підхід.

Команда Андрія Шевченка перебудувалася, у збірній пройшла зміна поколінь, а збірна Росії до цих пір живе десь в 2016-2017-х. Прогресу немає. І головне, перспектив якихось не видно», – цитують Бишовця закордонні ЗМІ.

Збірна України в 1/4 фіналу Євро-2020 зустрінеться з Англією 3 липня.