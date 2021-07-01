Нападник збірної України Довбик після критики перейшов на державну мову

Футболіст почав спілкуватися в соцмережах українською

Щасливий Артем Довбик, котрий забив переможний гол у ворота шведів на Євро-2020 в 1/8 фіналу, отримав порцію критики від письменниці Лариси Ніцой. Підключився навіть пранкер.

Примітно, що батьки нападника спілкуються українською. Він же у футбольному співтоваристві такої потреби не мав. Тепер же, коли піднялася хвиля невдоволення тим, що гравець, який представляє країну на міжнародній арені, не має роздавати коментарі мовою окупантів. Останній пост Довбик виклав уже українською.

В матчі зі Швецією, до речі, форвард Артем Довбик перевершив досягнення Мішеля Платіні.

В 1/4 фіналу збірна України третього липня зустрінеться з Англією.