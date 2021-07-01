Яремчук назвав чинники, які допоможуть взяти гору над Англією в чвертьфіналі Євро

Нападник збірної України сподівається на підтримку вболівальників

Третього липня національна команда проведе матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи проти Англії. Суперник – фаворит турніру. Проте й наша команда здаватися не збирається. Про це розповів нападник нашої збірної Роман Яремчук.

«Це буде важкий матч для нас. Англія – дуже якісна команда, чудово діє в атаці та в захисті. Ми повинні бути дуже уважними. Ми поважаємо збірну Англії та кожного її гравця, але спробуємо показати щось, чим зможемо її здивувати, – розповів Яремчук. – Нам дуже важливо залишатися голодними. Такі турніри часто дарують сюрпризи. Ми розуміємо, що гратимемо проти однієї з найкращих збірних світу, нам дуже важливо продемонструвати свій максимум. У нас максимальна концентрація на прийдешній грі».

Також Роман сподівається на підтримку вболівальників.

«На цій стадії кожна гра – наче фінал. Ми маємо бути єдиними та самовіддано битися на полі. Думаю, наші вболівальники зможуть створити потужну підтримку. Коли ми граємо проти таких команд, то не завадить якийсь додатковий фактор на нашу користь. Таким фактором може стати підтримка глядачів. Сподіваюся, італійські любителі футболу також підтримають нас», – сказав нападник.

Матч Україна – Англія відбудеться в Римі 3 липня.