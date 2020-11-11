Кабмін підвищив стипендії для спортсменів, які завершили кар’єру

Метальник молота Андрій Скварук став четвертим на Олімпіаді-1996 в Атланті. Підвищення степендій торкнеться зокрема його

Покращення стосуються атлетів, які посідали четверті-шості місця на Олімпіадах та Паралімпіадах

Уряд прийняв постанову Кабінету міністрів України «Про внесення змін до Положення про стипендію Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту». Про це повідомив Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Зокрема, постановою передбачено підвищити розмір стипендії для видатних спортсменів, які займали четверті-шості місця на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, були чемпіонами або призерами чемпіонатів світу та Європи, за віком припинили спортивну кар’єру, але постійно беруть участь у проведенні спортивних заходів, підтримують ветеранський рух спортсменів.

Стипендія встановлюється в розмірі 1,5 прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність, та з січня 2021 року становитиме 2653,5 грн на противагу 800 грн, що були затверджено попередньо.

Такий підхід забезпечить щорічне зростання розміру стипендії відповідно до розміру прожиткового мінімуму, затвердженого Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

«Завжди говорив, що хто не пам'ятає минулого - той не має майбутнього. Треба поважати таких людей, потрібно робити кращі умови. Так це не багато, але це суттєво. Ми будемо збільшувати крок за кроком», - зазначив Міністр.

Також постановою упорядковано категорії спортсменів та тренерів, яким призначатиметься стипендія.

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