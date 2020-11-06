Міністр Гутцайт анонсував рекордне фінансування спортивної галузі в 2021 році

Левову частку коштів держава планує спрямувати на паралімпійців

Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт в розмові з народним депутатом Василем Моканом, котрий запустив свій Youtube-проєкт, анонсував рекордне фінансування спортивної галузі в 2021 році у розмірі 7,3 мільярда гривень.

Левова частка коштів запланована на параолімпійський та дефлімпійський напрями. Зокрема на розвиток спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивну реабілітацію планується виділити 1 мільярд 135 мільйонів 183 тисячі гривень. На підготовку та участь національних збірних команд у Паралімпійських та Дефлімпійських іграх – 2 мільярди 359 мільйонів 928 тисяч гривень.

На цьому тлі підтримка олімпійського спорту виглядає зовсім скромно. Підготовка та участь національних збірних у змаганнях, які проводять міжнародний та Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські та Всесвітні ігри вартуватиме 447 мільйонів 840 тисяч. Також на розвиток фізичної культури і спорту вищих досягнень та резервного спорту – 2 мільярди 664 мільйони 70 тисяч гривень.

Окрім того, у держбюджеті-2021 заплановані видатки на здійснення заходів державної політики з питань молоді та державну підтримку молодіжних та громадських організацій. На них мають виділити суму 70 мільйонів 328 тисяч гривень. Фінансова підтримка громадських об’єднань фізкультурно-спортивного спрямування коштуватиме державі 66 мільйонів 44 тисячі гривень.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури мають скласти 500 млн грн.

«У нас багато пріоритетних напрямків, - коментує ці цифри Гутцайт. – Раніше так складалося, що, на жаль, кошти на Міністерство молоді і спорту виділялися за залишковим принципом. Але молодь і спорт – це стратегічний напрямок, майбутнє нашої країни. Найперше треба враховувати, що в 2021 році відбуватимуться Олімпійські і Паралімпійські ігри. В бюджеті ми планували витрати на підготовку спортсменів, на премії спортсменів, бо впевнений, що наші атлети будуть здобувати на цих змаганнях перемоги.

Також ми планували кошти на розвиток молоді. Є така програма «Мобільність молоді». Але, на жаль, наразі ми не в змозі цю програму розпочати, бо Covid зупинив усі дійства, за яких молодь мала б змогу пересуватися по країні і знайомитися одне з одним. Це дуже важливо, щоб люди з заходу і сходу комунікували, знали, як хто живе.

Ми запланували багато коштів на реконструкцію і будівництво нових спортивних об’єктів. Бо президент дав нам завдання будувати і реконструювати багатофункціональні об’єкти, майданчики, палаци. Щоб був розвиток фізичної культури і спорту. Сподіваємося, що всі депутати нас підтримають».

За прогнозами Вадима Гутцайта, на Олімпіаді-2021 Україна може реально розраховувати на 15 медалей різного ґатунку.