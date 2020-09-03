Легендарну гімнастичну школу в Києві виштовхують на вулицю

Ірина Блохіна ій Ірина Дерюгіна стурбовані ставленням держави до художньої гімнастики і спорту загалом Світлина - Іван Вербицький

Школа Дерюгіних може втратити три основних центри для підготовки

Школа Дерюгіних – одна з найуспішніших в середовищі художньої гімнастики у світі, ризикує втратити відразу три своїх центри підготовки у Києві.

«Главком» уже розповідав про катавасію, в яку потрапили гімнасти у зв’язку з аварійним станом будівлі Міжнародного центру культури і мистецтв профспілок України «Жовтневий палац». Через те, що приміщення, в якому Школа Дерюгіних з її 63-річною історією квартирувалася з дня створення, перебуває у непридатному стані, гімнасти не можуть продовжити договору оренди.

«Для того, щоб вивести будівлю зі стану аварійності, потрібно 2 мільйони гривень. Їх обіцяють виділити тривалий час, але ніяк не виділять. Як наслідок, у «Жовтневому палаці» ми не можемо тренуватися ще з березня», - розповідає президент Федерації художньої гімнастики України Ірина Дерюгіна.

Ірина Дерюгіна

Наразі основною базою підготовки збірної України з художньої гімнастики стала зала спорткомплексу «Атлет» на Лабораторному провулку. Тісна, розрахована на два помости, з невисокими, семиметровими замість потрібних 12-14-метрових стелями, зі створеною в не дуже придатних умовах їдальнею. Проте й «Атлет» гімнастки теж ризикують втратити, оскільки зараз точаться дискусії про передачу комплексу з підпорядкування Міністерства молоді і спорту в комунальну власність. У такому разі немає гарантії, що приміщення будуть збережені саме для спорту і саме для гімнастики.

Ще один об’єкт, у якому готуються українські грації, зацікавив забудовників. «Зал на базі коледжу георозвідувальних технологій на вулиці Василя Тютюнника ризикує щезнути, хоча теоретично його можна розширити і створити повноцінний центр підготовки з художньої гімнастики, - каже тренерка збірної України Наталія Куріна. – Відповідний проект є, але реалізовувати його ніхто не поспішає. Навпаки, ті умови, які маємо зараз, вдалося створити за кошт батьків, які вклали у ремонт власні кошти».

Наталія Куріна

За словами Ірини Дерюгіної, наразі гімнасти підготували відкритий лист на ім’я міністра молоді і спорту Вадима Гутцайта та міністра освіти Сергія Шкарлета з проханням посприяти максимальному використанню залу на базі коледжу георозвідувальних технологій в інтересах художньої гімнастики.

«Стандарти світової художньої гімнастики нині виросли неймовірно, - каже старший тренер збірної України Ірина Блохіна. – Школа Дерюгіних звикла йти на крок попереду, але робити нам це щораз важче, бо умови, в яких тренуємося, в порівнянні з конкурентами набагато гірші. Проект будівництва центру для підготовки гімнастів існує давно, але братися за виконання робіт держава не поспішає».

Ірина Блохіна

Наразі гімнасти радіють, що уряд дав дозвіл на проведення в Києві 10-13 вересня 25-го Міжнародного турніру з художньої гімнастики «Гран-прі Дерюгіних». Також 26-29 листопада в столичному Палаці спорту має відбутися чемпіонат Європи. В ньому, за попередніми очікуваннями, повинні виступити спортсменки з 39-ти країн. Правда, не приїде команда Росії. Причому мотиви такого рішення пов’язані не з пандемією коронавірусу, а мають політичне підґрунтя.

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