Федерацію легкої атлетики України збирається очолити «міцний господарник» з Донецька

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Равіль Сафіуллін і Микола Азаров світлина - Корреспондент

Раніше Равіль Сафіуллін очолював Професійну футбольну лігу і Міністерство спорту

Кандидатом у президенти Федерації легкої атлетики України стане міністр молоді і спорту в уряді Миколи Азарова Равіль Сафіуллін.

За інформацією «Главкома», 65-річний Сафіуллін має підтримку чинного міністра молоді і спорту Вадима Гутцайта і президенту Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки.

Про висунення цього кандидата офіційно повідомлять найближчим часом.

Равіль Сафіуллін народився 4 лютого 1955 року в Макіївці на Донеччині. За освітою він – лікар-гігієніст, епідеміолог. До 1991 року він працював на різних посадах за спеціальністю, а в 1993 році став заступником комерційного директора МП «Моноліт» у рідній Макіївці. Як бізнес-партнер Ріната Ахметова в 1994-му Сафіуллін невдовзі після загибелі тодішнього президента футбольного клубу «Шахтар» Ахатія Брагіна отримав віце-президента донецького клубу. Ці функції він виконував до 2000 року, а потім очолив Професійну футбольну лігу України.

Равіль Сафович був народним депутатом України четвертого, п’ятого і шостого скликань від виборчого блоку політичних партій «За єдину Україну» та від нині забороненої в нашій державі «Партії регіонів». З лютого 2013 року і до втечі Януковича з України Сафіуллін був міністром молоді і спорту в уряді Миколи Азарова.

Зауважимо, що звітно-виборна конференція федерації легкої атлетики України відбудеться 10 жовтня у Дніпрі. Наразі єдиним кандидатом є чинний президент ФЛАУ, екс-заступник міністра спорту Ігоря Жданова Ігор Гоцул. Його висунули регіональні осередки Волинської і Кропивницької областей. Також про своє бажання балотуватися на посаду очільниці української легкої атлетики заявляла срібна призерка Олімпіади-2008 з бігу на 1500 метрів Ірина Ліщинська. Проте, за нашою інформацією, донецький осередок зробив ставку на Сафіулліна.