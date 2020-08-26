Міністерство молоді і спорту закуповує одяг для збірних з подвійною накруткою (документ)

ГЛАВКОМ



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Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт Світлина - Ілля Шевляк

Вартість нинішніх закупівель у порівнянні з торішніми помітно контрастує

Міністерство молоді і спорту закуповує одяг для національних збірних за вдвічі вищою ціною у порівнянні зі схожими торішніми закупівлями, які через державне підприємство «Укрспортзабезпечення» робив Мінмолодьспорт тоді ще на чолі з Ігорем Ждановим. Скажімо, у 2019-му комплект парадних спортивних костюмів коштував 2000 гривень, зараз – 4 250 грн.

У розпорядженні «Главкома» опинилися документи, які свідчать, що нинішні витрати помітно вищі у порівнянні з торішніми.

Зокрема, «Главком» публікує свіжий наказ для Державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» про велику закупівлю спортивного одягу та інвентаря на чималу суму. Якщо порівнювати з попередніми роками, то базова вартість одягу та інвентаря, яка виставляється новим керівництвом під тендери, – вдвічі завищена.

Для порівняння. Скажімо, на базовий комплект для спортсмена, в який входять парадний спортивний костюм, футболка, кросівки і наплічник, очікувані закупівельні ціни цього року, які прописані в наказі міністра Вадима Гутцайта, збільшилися удвічі порівняно з ціною аналогічного комплекту, що закуповувався в 2018-2019 роках.

Тобто у 2018-2019 роках такий комплект коштував 4320 гривень, а зараз його ціна дивним чином піднялася до 8680 гривень.

Також варто пригадати, що цьогоріч більшість офіційних змагань, на яких використовується одяг, скасовані або перенесені у зв’язку з пандемією коронавірусу. За інформацією джерел «Главкома» і Мінмолодьспорті, залишки спортивної форми на складах відомства, закупівлі якої проводилися протягом 2015-2019 років, складають понад 1500 комплектів при кількості штатних членів збірних 2200 осіб.