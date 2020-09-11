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    Кадірі та Гармаш не потрапили до заявки «Динамо» на Лігу чемпіонів

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    Футболісти&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; святкують перемогу в Суперкубку України&nbsp; - Кадірі та Гармаш не потрапили до заявки «Динамо» на Лігу чемпіонів
    Футболісти «Динамо» святкують перемогу в Суперкубку України 
    Twitter Динамо

    Мірча Луческу визначився із заявкою на гру з «АЗ»

    Київське «Динамо» подало заявку команди на третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів сезону 2020/21.

    На найближчий матч проти нідерландського «АЗ», який відбудеться на НСК «Олімпійський» 15 вересня, заявлений 31 футболіст: 23 гравці - за списком «А» і 8 - за списком «Б».

    До вашої уваги заявка «біло-синіх»:

    Голкіпери:

    1 номер - Георгій Бущан

    71 - Денис Бойко

    35 - Руслан Нещерет (заявка Б*)

    51- Валентин Моргун (Б)

    Захисники:

    4 - Денис Попов (Б)

    13 - Артем Шабанов

    16 - Віталій Миколенко (Б)

    20 - Олександр Караваєв

    24 - Олександр Тимчик

    25 - Ілля Забарний (Б)

    34 - Олександр Сирота (Б)

    47 - Роман Вантух

    55 - Костянтин Вівчаренко (Б)

    94 - Томаш Кендзьора

    Півзахисники:

    5 - Сергій Сидорчук

    7 - Беньямін Вербич

    8 - Володимир Шепелєв

    10- Микола Шапаренко

    11 - Георгій Цитаїшвілі (Б)

    14- Карлос де Пена

    15 - Віктор Циганков

    17 - Богдан Лєднєв

    18 - Олександр Андрієвський

    29. Віталій Буяльський

    77 - Ахмед Алібеков

    99 - Міккель Дуелунд

    Нападники:

    9 - Фран Соль

    21 - Артем Кравець

    22 - Жерсон Родрігес

    31 - Назарій Русин

    89 - Владислав Супряга.

    Варто відзначити, що у заявці не знайшлося місце легіонеру Мохаммеду Кадірі та колишній зірці клубу Денису Гармашу.

    Читайте також: Тренер «АЗ» заявив про збільшення шансів на перемогу у грі з «Динамо».

    Джерело: Офіційний сайт Динамо

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів Віктор Циганков Георгій Бущан Микола Шапаренко Фран Соль Віталій Миколенко Денис Бойко Сергій Сидорчук Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Артем Кравець Томаш Кендзьора Владислав Супряга Валентин Моргун Костянтин Вівчаренко Денис Попов Олександр Андрієвський Карлос Де Пена Руслан Нещерет ФК АЗ (Алкмар) Ахмед Алібеков Олександр Сирота
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