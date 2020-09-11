Кадірі та Гармаш не потрапили до заявки «Динамо» на Лігу чемпіонів
Мірча Луческу визначився із заявкою на гру з «АЗ»
Київське «Динамо» подало заявку команди на третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів сезону 2020/21.
На найближчий матч проти нідерландського «АЗ», який відбудеться на НСК «Олімпійський» 15 вересня, заявлений 31 футболіст: 23 гравці - за списком «А» і 8 - за списком «Б».
До вашої уваги заявка «біло-синіх»:
Голкіпери:
1 номер - Георгій Бущан
71 - Денис Бойко
35 - Руслан Нещерет (заявка Б*)
51- Валентин Моргун (Б)
Захисники:
4 - Денис Попов (Б)
13 - Артем Шабанов
16 - Віталій Миколенко (Б)
20 - Олександр Караваєв
24 - Олександр Тимчик
25 - Ілля Забарний (Б)
34 - Олександр Сирота (Б)
47 - Роман Вантух
55 - Костянтин Вівчаренко (Б)
94 - Томаш Кендзьора
Півзахисники:
5 - Сергій Сидорчук
7 - Беньямін Вербич
8 - Володимир Шепелєв
10- Микола Шапаренко
11 - Георгій Цитаїшвілі (Б)
14- Карлос де Пена
15 - Віктор Циганков
17 - Богдан Лєднєв
18 - Олександр Андрієвський
29. Віталій Буяльський
77 - Ахмед Алібеков
99 - Міккель Дуелунд
Нападники:
9 - Фран Соль
21 - Артем Кравець
22 - Жерсон Родрігес
31 - Назарій Русин
89 - Владислав Супряга.
Варто відзначити, що у заявці не знайшлося місце легіонеру Мохаммеду Кадірі та колишній зірці клубу Денису Гармашу.
Джерело: Офіційний сайт Динамо