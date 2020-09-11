Кадірі та Гармаш не потрапили до заявки «Динамо» на Лігу чемпіонів



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Мірча Луческу визначився із заявкою на гру з «АЗ»

Київське «Динамо» подало заявку команди на третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів сезону 2020/21.

На найближчий матч проти нідерландського «АЗ», який відбудеться на НСК «Олімпійський» 15 вересня, заявлений 31 футболіст: 23 гравці - за списком «А» і 8 - за списком «Б».

До вашої уваги заявка «біло-синіх»:

Голкіпери:

1 номер - Георгій Бущан

71 - Денис Бойко

35 - Руслан Нещерет (заявка Б*)

51- Валентин Моргун (Б)

Захисники:

4 - Денис Попов (Б)

13 - Артем Шабанов

16 - Віталій Миколенко (Б)

20 - Олександр Караваєв

24 - Олександр Тимчик

25 - Ілля Забарний (Б)

34 - Олександр Сирота (Б)

47 - Роман Вантух

55 - Костянтин Вівчаренко (Б)

94 - Томаш Кендзьора

Півзахисники:

5 - Сергій Сидорчук

7 - Беньямін Вербич

8 - Володимир Шепелєв

10- Микола Шапаренко

11 - Георгій Цитаїшвілі (Б)

14- Карлос де Пена

15 - Віктор Циганков

17 - Богдан Лєднєв

18 - Олександр Андрієвський

29. Віталій Буяльський

77 - Ахмед Алібеков

99 - Міккель Дуелунд

Нападники:

9 - Фран Соль

21 - Артем Кравець

22 - Жерсон Родрігес

31 - Назарій Русин

89 - Владислав Супряга.

Варто відзначити, що у заявці не знайшлося місце легіонеру Мохаммеду Кадірі та колишній зірці клубу Денису Гармашу.

Джерело: Офіційний сайт Динамо