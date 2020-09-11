Двоє бразильських футболістів покинули клуб Української Прем’єр-ліги
Львівська команда зменшила кількість бразильських легіонерів у своєму стані
Бразильські футболісти Алваро і Ренан покинули розташування ПФК «Львів», знайшовши нові місця для працевлаштування.
23-річний Ренан відтепер захищатиме кольори португальського «Жил Вісенте». У новому клубі бразилець гратиме на правах річної оренди з можливістю подальшого викупу.
Ренан став гравцем ПФК «Львів» влітку 2019 року. За час у футболці «синьо-золотих левів» встиг відіграти у 30 офіційних матчах та забити при цьому дев’ять голів.
Натомість бразилець Алваро залишив стан «синьо-золотих левів» та відтепер виступатиме за азербайджанський клуб «Кешла».
До стану нової команди 25-річний Алваро приєднався на правах річної оренди з правом викупу.
Примітно, що Алваро виступав за ПФК «Львів», починаючи з лютого 2019 року. За «синьо-золотих левів» бразильський виконавець провів 40 матчів в усіх турнірах та встиг відзначитись чотирма забитими м’ячами.
Джерело: ПФК Львів