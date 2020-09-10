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    Стала відома заробітна платня Луческу в «Динамо»

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    Луческу на чолі київської команди&nbsp; - Стала відома заробітна платня Луческу в «Динамо»
    Луческу на чолі київської команди 
    Світлина - Ziare

    Луческу ще не отримував зарплати за роботу у складі віце-чемпіона України

    Видання «Ziare» опублікувало суми, які за свою тренерську роботу на чолі київського «Динамо» отримуватиме Мірча Луческу.

    За інформацією ресурсу, 75-річний тренер заробляє в столичному клубі 150 тис. євро в місяць (близько 5 млн грн), тобто 1,8 млн євро в рік.

    За словами деяких джерел «Ziare.com», румунський тренер на власному нутрі відчув фінансові проблеми київського «Динамо»: Луческу ще не отримав ні частини своєї зарплати, хоча з тих пір, як він підписав контракт з українською командою, пройшло півтора місяці.

    Крім того повідомляється, що румун побоюється за своє життя в столиці України і прийняв рішення проживати на клубній базі.

    Також відзначимо, що «Динамо» 11-го вересня зіграє з чернігівською «Десною» в рамках другого туру Прем’єр-ліги.

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    Джерело: Ziare

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів Мірча Луческу
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