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    Тренер «АЗ» заявив про збільшення шансів на перемогу у грі з «Динамо»

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    Замислений тренер&nbsp;&laquo;АЗ&raquo; - Тренер «АЗ» заявив про збільшення шансів на перемогу у грі з «Динамо»
    Замислений тренер «АЗ»
    Світлина - voetbalprimeur

    Коуч вже замислюється стосовно раунду плей-офф Ліги чемпіонів

    Тренер нідерландського ФК «АЗ» Арне Слот відреагував на перенесення зустрічі внутрішнього чемпіонату «Ередивізія» між ФК «Утрехт» і «АЗ».

    На цьому рішенні наполягав саме клуб з Алкмару. Рішення пов’язане в зв'язку з матчем Ліги чемпіонів з київським «Динамо», який пройде 15 вересня.

    «Перемога над «Динамо» принесе Нідерландам очки в таблицю коефіцієнтів і фінанси. Ми зможемо повернути ці гроші до фонду солідарності. Тому, мені здається, що це безпрограшна ситуація для всіх. У нас є шанс добре зіграти і перемогти в Києві. І наші шанси були б на порядок менші, якби нам довелося грати в суботу проти «Утрехта». «Рапід» і «Гент»? Я не хочу недооцінювати ці команди, але, я припускаю, що ми конкурентоспроможні. Але я набагато випереджаю події», - розповів Слот.

    Додамо, матч з «Динамо» відбудеться в Києві 15 вересня. Переможці третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів визначатимуться за підсумками однієї гри.

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    Джерело: VoetbalPrimeur

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України ФК «Динамо» Ліга чемпіонів тренер ФК АЗ (Алкмар) Арне Слот
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