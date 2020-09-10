Тренер «АЗ» заявив про збільшення шансів на перемогу у грі з «Динамо»



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Замислений тренер «АЗ» Світлина - voetbalprimeur

Коуч вже замислюється стосовно раунду плей-офф Ліги чемпіонів

Тренер нідерландського ФК «АЗ» Арне Слот відреагував на перенесення зустрічі внутрішнього чемпіонату «Ередивізія» між ФК «Утрехт» і «АЗ».

На цьому рішенні наполягав саме клуб з Алкмару. Рішення пов’язане в зв'язку з матчем Ліги чемпіонів з київським «Динамо», який пройде 15 вересня.

«Перемога над «Динамо» принесе Нідерландам очки в таблицю коефіцієнтів і фінанси. Ми зможемо повернути ці гроші до фонду солідарності. Тому, мені здається, що це безпрограшна ситуація для всіх. У нас є шанс добре зіграти і перемогти в Києві. І наші шанси були б на порядок менші, якби нам довелося грати в суботу проти «Утрехта». «Рапід» і «Гент»? Я не хочу недооцінювати ці команди, але, я припускаю, що ми конкурентоспроможні. Але я набагато випереджаю події», - розповів Слот.

Додамо, матч з «Динамо» відбудеться в Києві 15 вересня. Переможці третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів визначатимуться за підсумками однієї гри.

Джерело: VoetbalPrimeur