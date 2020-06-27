«Карпати» в меншості врятувалися у першому посткоронавірусному львівському дербі (відео)

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Ярослав Деда відзначився у львівському дербі на рідному луцькому стадіоні Фото - ФК «Карпати»

Поєдинок львівських колективів у Луцьку завершився внічию

Львівські «Карпати» зіграли свій перший після виходу з карантину офіційний матч. У рамках 28-го туру «зелені леви» зіграли внічию 1:1 у дербі зі «Львовом». Матч відбувався у Луцьку через погану епідеміологічну ситуацію в Галицькому П’ємонті.

Першими в рахунку повели футболісти «Львова». На 36-й хвилині ворота Олега Кудрика дальнім ударом з допомогою рикошету від ноги Андро Ґіорґадзе вразив Сабіно.

Надодачу до всіх лих, карпатці наприкінці першого тайму залишилися у меншості - вилучення отримав півоборонець Олексій Хахльов. Однак завдяки вдалим замінам «Карпати» відігралися і ледь не виграли матч.

«Карпати» відігралися на 62-й хвилині, коли ударом у падінні головою після навісу Володимира Танчика відзначився Ярослав Деда, котрий незадовго до того вийшов на заміну. Для Деди луцький стадіон – рідний, адже саме на ньому він розпочинав професійну кар’єру у складі «Волині».

Більше того, через лічені хвилини ще один свіжий гравець Василь Рунич ледь не вразив ворота Богдана Сарнавського вдруге. Але м'яч пролетів поруч зі стійкою.

Таким чином, «Львів» і «Карпати» залишилися на передостанньому і останньому місцях у таблиці. У карпатців – 15 очок, а в їх суперників на вісім пунктів більше. Так само 23 очки має десята команда – донецький «Олімпік».