Футболіст львівських «Карпат» підтвердив, що у нього коронавірус
Вдадислав Дубинчак каже, що жодних симптомів ще не виявлено
Оборонець львівських «Карпат» Владислав Дубинчак підтвердив, що здав позитивний тест на коронавірус.
«Хотів подякувати всім за підтримку, за всі ваші повідомлення в директ і численні дзвінки. Ми з командою раніше двічі здавали тест: перший був негативний, другий позитивний.
Саме тому було прийнято рішення здати повторно аналіз, щоб розуміти, чи дійсно у мене є вірус, адже абсолютно жодних симптомів ще не виявлено. Я дотримувався всіх необхідних заходів профілактики і останні два дні знаходжуся в повній ізоляції.
Прошу кожного з вас бути обережним і відповідальним. Чесно кажучи, немає настрою ще щось говорити, адже ситуація, в якій я опинився, мене шокувала», - написав Дубинчак у себе в Instagram.
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Нагадаємо, що в «Карпатах» коронавірусом інфікувалося троє футболістів. Крім Дубинчака, то грузинський оборонець Андро Ґіорґадзе і один із воротарів команди, прізвища якого не називають. Також підхопив Covid-19 один із працівників клубу.
Матч 24-го туру української Прем’єр-ліги «Карпати» - «Маріуполь», який мав відбутися минулої неділі, 31 травня, перенесено на невизначений термін.