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    Футболіст львівських «Карпат» підтвердив, що у нього коронавірус

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    Владислав Дубинчак шокований тим, що відбулося - Футболіст львівських «Карпат» підтвердив, що у нього коронавірус
    Владислав Дубинчак шокований тим, що відбулося
    Фото - ФК «Карпати»

    Вдадислав Дубинчак каже, що жодних симптомів ще не виявлено

    Оборонець львівських «Карпат» Владислав Дубинчак підтвердив, що здав позитивний тест на коронавірус.

    «Хотів подякувати всім за підтримку, за всі ваші повідомлення в директ і численні дзвінки. Ми з командою раніше двічі здавали тест: перший був негативний, другий позитивний.

    Саме тому було прийнято рішення здати повторно аналіз, щоб розуміти, чи дійсно у мене є вірус, адже абсолютно жодних симптомів ще не виявлено. Я дотримувався всіх необхідних заходів профілактики і останні два дні знаходжуся в повній ізоляції.

    Прошу кожного з вас бути обережним і відповідальним. Чесно кажучи, немає настрою ще щось говорити, адже ситуація, в якій я опинився, мене шокувала», - написав Дубинчак у себе в Instagram.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      24340
    • Хворіють
      13535
    • Одужали
      10078
    • Померли
      727

    Нагадаємо, що в «Карпатах» коронавірусом інфікувалося троє футболістів. Крім Дубинчака, то грузинський оборонець Андро Ґіорґадзе і один із воротарів команди, прізвища якого не називають. Також підхопив Covid-19 один із працівників клубу.

    Матч 24-го туру української Прем’єр-ліги «Карпати» - «Маріуполь», який мав відбутися минулої неділі, 31 травня, перенесено на невизначений термін.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Карпати Владислав Дубинчак Андро Ґіорґадзе коронавірус
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