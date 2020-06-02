Футболіст львівських «Карпат» підтвердив, що у нього коронавірус



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Владислав Дубинчак шокований тим, що відбулося Фото - ФК «Карпати»

Вдадислав Дубинчак каже, що жодних симптомів ще не виявлено

Оборонець львівських «Карпат» Владислав Дубинчак підтвердив, що здав позитивний тест на коронавірус.

«Хотів подякувати всім за підтримку, за всі ваші повідомлення в директ і численні дзвінки. Ми з командою раніше двічі здавали тест: перший був негативний, другий позитивний.

Саме тому було прийнято рішення здати повторно аналіз, щоб розуміти, чи дійсно у мене є вірус, адже абсолютно жодних симптомів ще не виявлено. Я дотримувався всіх необхідних заходів профілактики і останні два дні знаходжуся в повній ізоляції.

Прошу кожного з вас бути обережним і відповідальним. Чесно кажучи, немає настрою ще щось говорити, адже ситуація, в якій я опинився, мене шокувала», - написав Дубинчак у себе в Instagram.

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Нагадаємо, що в «Карпатах» коронавірусом інфікувалося троє футболістів. Крім Дубинчака, то грузинський оборонець Андро Ґіорґадзе і один із воротарів команди, прізвища якого не називають. Також підхопив Covid-19 один із працівників клубу.

Матч 24-го туру української Прем’єр-ліги «Карпати» - «Маріуполь», який мав відбутися минулої неділі, 31 травня, перенесено на невизначений термін.