Каштру назвав вирішальний момент півфінального матчу Ліги Європи



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Каштру на післяматчевій прес-конференції Twitter Шахтаря

Каштру усю відповідальність за поразку взяв на себе

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру прокоментував виліт «помаранчево-чорних» з Ліги Європи після протистояння з «Інтером» (0:5).

Португалець відзначив складність подолання пресингу, який створив італійський клуб.

«Нам не вдавалося демонструвати атакувальну гру через складний пресинг «Інтера». Суперник цілковито закривав наш початок атаки, обрізав усі лінії передач на півзахисників, довгий пас також виходив насилу. Було дуже непросто пов’язати гру, перехід від воріт за центр поля на половину супротивника. У першому таймі був напівмомент у Маркоса Антоніо, а також другий у Мораеса – на жаль, обидва не було реалізовано. А «Інтер» до перерви реалізував один із двох своїх моментів, - сказав Каштру. - І було дуже складно подолати першу лінію пресингу, організованого поблизу нашої лінії оборони. У другому таймі ми мали відмінну нагоду зрівняти рахунок, можна було забивати. На жаль, потім «Інтер» оформив другий м’яч, і наша команда ментально, психологічно вже не змогла добре на це зреагувати. Зрештою рахунок ставав дедалі більшим».

Крім того, Каштру повідомив, що момент з другим пропущеним м’ячем став вирішальним у матчі.

Джерело: Сайт ФК «Шахтар»