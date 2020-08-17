Одноклубника Зінченка визнано кращим футболістом Англійської Прем’єр-ліги



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Де Брюйне починав професійну кар'єру в ФК «Генк» Twitter Манчестер Сіті

Де Брюйне виграв боротьбу у шести супротивників

Півзахисник «Манчестер Сіті» та збірної Бельгії Кевін де Брюйне отримав звання кращого гравця Англійської Прем’єр-ліги сезону 2019-20 років.

У боротьбі за нагороду бельгієць обійшов шістьох гравців: Трента Александер-Арнольда, Джордана Хендерсона, Денні Інгса, Садіо Мане, Ніка Поупа і Джеймі Варді.

Він отримав приз завдяки голосам вболівальників, які були об'єднані з голосами 20 капітанів клубів і групи футбольних експертів, що визначили переможця.

Крім того, Де Брюйне став третім бельгійцем за останні дев'ять сезонів, який отримав нагороду найкращому гравцеві Прем'єр-ліги після колишнього товариша по команді Вінсента Компані в сезоні 2011/12 і представника «Челсі» Едена Азара в сезоні 2014/15 років.

Півзахисник «міщан» оформив 13 голів при 20 результативних передачах в 35 матчах сезону Прем’єр-ліги у складі клубу за який виступає наш Олександр Зінченко.

Примітно, що 20 асистів – повторення рекорду Тьєррі Анрі в Прем'єр-лізі за один сезон, встановленому в сезоні 2002/03.

Джерело: Англійська Прем'єр-ліга