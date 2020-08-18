«Шахтар» зазнав розгромної поразки у півфіналі Ліги Європи (відео)



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Тайсон і Стефан де Врей у боротьбі за м'яч Світлина - Twitter Інтера

Дублі Мартінеса і Лукаку допомогли «Інтеру» пробитися до фіналу Ліги Європи

Донецький «Шахтар» програв міланському «Інтерові» 0:5 у півфіналі Ліги Європи.

Матч відбувся в німецькому Дюссельдорфі.

Початок матчу пройшов у розвідці та за низьких швидкостей. Після 15 хвилин підопічні Каштру 63 відсотки часу володіли м’ячем, проте на 19 хвилині обрізка від Андрія Пятова призвела до перехоплення ігрового снаряду від Барелли та його гольового навісу на Лаутаро Мартінеса. Аргентинець ударом головою відкрив лік своїм забитим голам у цьому розіграші Ліги Європи.

Через десять хвилин м’яч дивом не потрапив у сітку воріт «Шахтаря». Але згодом арбітр зафіксував положення поза грою у Мартінеса. На 34 хвилині Барелла завдав гострого пострілу під поперечину – Пятов перевів сферу на кутовий.

Наприкінці тайму «Шахтар» створив першу загрозу біля воріт опонентів – Маркос Антоніо з дальньої відстані пробив трохи вище воріт.

На 62 хвилині Мораес втратив гарну нагоду аби вирівняти становище. Його спробу головою нивілював Ханданович. В одній з наступних атак італійський колектив подвоїв перевагу – після подачі кутового ударом головою відзначився Д’Амброзіо.

Втрата м’яча на власній половині поля від Тараса Степаненка призвела до швидкого нападу італійців та оформлення дублю у виконанні Мартінеса – 3:0.

Досяг своєї мети і штатний бомбардир «нерадзуррі» - Ромелу Лукаку. Бельгієць скористався поперечною передачею Коноплянки та пробив у дальній нижній кут воріт Пятова.

Крапку у грі поставив Лукаку, який на швидкості обійшов Хочолаву та надіслав м’яч між ніг Пятову – 5:0.





«Інтер» Італія – «Шахтар» Україна 5:0

Голи: 1:0 - Мартінес (19 хвилина), 2:0 - Д’Амброзіо (64), 3:0 - Мартінес (74), 4:0 - Лукаку (78), 5:0 - Лукаку (84).

Зазначимо, що «Шахтар» провів третій півфінал Ліги Європи в історії клубу.