Каскад видатних результатів. Огляд найцікавішого дня на чемпіонаті світу з легкої атлетики

Американець Джо Ковач переміг у штовханні ядра з фантастичним результатом 22,91 метра IAAF (c) Getty Images

Кілька світових рекордів втрималися дивом

Дев’ятий, передостанній день чемпіонату світу з легкої атлетики, який добігає до кінця в катарській Досі, став, безперечно, найяскравішим поміж усіх попередніх.

Про змагання в потрійному стрибку серед жінок, де Юлімар Рохас із Венесуели дивом не побила рекорду українки Інеси Кравець, «Главком» розповідав.

Найгострішою ж і найвисококласнішою була боротьба в штовханні ядра серед чоловіків. Чемпіон світу-2017 Томас Волш із Нової Зеландії, відправивши у першій спробі снаряд на 22,90 метра, здавалося б, ґарантував собі друге поспіль золото. Мабуть, у наступних 49-ти випадках так і було б. Та це був той один.

Дива почалися у заключній шостій спробі, коли спершу один американець Джо Ковач випередив Волша на сантиметр (!) і відповідно встановив рекорд чемпіонатів світу. А згодом інший представник США, чинний олімпійський чемпіон Раян Крузер Томасів результат повторив, але за кращою другою спробою вийшов на друге місце! Волш ще одну спробу мав, але скористатися нею не зумів, відповідно посівши з результатом, гіршим від 29-річної давнини світового рекорду Ренді Барнса всього на 22 сантиметри, став лише третім. Для порівняння: українець Юрій Білоног вигравав Олімпіаду-2004 з результатом 21,17!

Ще один рекорд чемпіонатів світу не встояв у бігу на 1500 метрів серед жінок. Голландка Сіфан Гассан, яка на цьому чемпіонаті вже виграла дистанцію 10 000 метрів, здобула своє друге золото з результатом 3.51,95. Друге місце посіла з національним рекордом кенійка Файт Кіп’єґон – 3.54,22. Бронзу з рекордом особистим виборола ефіопка Ґудаф Цеґай – 3.54,38.

Можливо, та ж Гассан поборолася ще б і за перемогу на дистанції 5000 метрів. Але фінальний забіг у ній відбувався відразу після старту на 1500 м. Тут теж не обійшлося без рекорду чемпіонатів. Його встановила, здобувши золото на другій світовій першості поспіль, кенійка Геллен Обірі – 14.26,72. Срібло з найкращим персональним результатом здобула ще одна представниця Кенії Марґарет Кіпкембой – 14.27,49. Бронзу, трохи сенсаційно втрутившись у суперечку африканок, виборола німкеня Констанце Кльостергальфен – 14.28,43.

Завершували програму дня на стадіоні «Халіфа» дві естафети 4х100 м. Серед жінок з результатом 41,44 секунди перемогу здобула збірна Ямайки (Наталлія Вайт, Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс, Джоніель Сміт, Шеріка Джексон). Срібло в британок (Еша Філіп, Діна Ешер-Сміт, Ешлі Нельсон, Дерилл Нейта) – 41,85 сек. Бронзу здобули американки (Дезіра Браянт, Тіна Деніелс, Моролейк Акіносун, К’яра Паркер) – 42,10.

А ось у чоловіків американці шансів суперникам не залишили. Новоспечений чемпіон світу на особистій стометрівці Крістіан Коулман, Джастін Ґетлін, Майкл Роджерс і Ноа Лайлс виграли з результатом 37,10 секунди. Британці Адам Джемілі, Жарнел Г’юз, Річард Кілті і Нетанел Мітчелл-Блейк прибігли на 26 сотих секунди пізніше. Бронза у японців Шугеї Тади, Кірарі Шіраїші, Юшігіде Кірю та Абдул-Гакіма Сані-Брауна – 37,43.

Завершився день на вулицях Дохи, перегонами чоловіків-марафонців. Золото здобув переможець Бостонського та Нью-Йоркського марафонів Леліса Десіса з Ефіопії, який пройшов 42-кілометрову дистанцію за дві години, десять хвилин і 40 секунд. Через чотири секунди фінішував ще один ефіопець Мосінет Ґеремев. Бронзу з 11-секундним відтаванням від чемпіона взяв Амос Кіпруто із Кенії. Українець Ігор Порозов завершив перегони за 2:26.11 і замкнув першу півсотню.

Сьогодні, 6 жовтня, чемпіонат світу з легкої атлетики фінішує.