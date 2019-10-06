Марина Бех-Романчук принесла Україні другу медаль чемпіонату світу з легкої атлетики



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Марина Бех-Романчук досягла головної звитяги в кар'єрі Reuters

Наша стрибунка у довжину підійметься на світовий п’єдестал вперше у кар’єрі

Українка Марина Бех-Романчук виграла срібну медаль чемпіонату світу з легкої атлетики, який сьогодні завершується в Досі (Катар).

Марина розпочала фінальні змагання зі стрибків у довжину з класичного для себе в останніх два сезони результату в межах шести метрів і 80-ти сантиметрів – 6,81. То був гарний заспів, який дозволив закріпитися у трійці. Попереду була тільки нігерійка Есе Бруме, яка в першій спробі показала результат 6,91 м, а також чемпіонка Європи Малайка Мігамбо з Німеччини, яка третім стрибком видала фантастичні 7,30.

У четвертій спробі Марину наздогнала американка Торі Бові, яка теж стрибнула на 6,81, але програвала українці за другим найкращим результатом.

Та Бех-Романчук не зупинилася на досягнутому. Її п’ятий стрибок став найкращим у сезоні-2019 – 6,92 метра! Це вже було друге місце.

Відповісти суперниці вже не змогли. Слідом за сріблом торішнього чемпіонату Європи і командним золотом цьогорічних Європейських ігор Марина Бех-Романчук вперше в кар’єрі стала віце-чемпіонкою світу.