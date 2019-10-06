  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Марина Бех-Романчук принесла Україні другу медаль чемпіонату світу з легкої атлетики

    • Розсилка
    Марина Бех-Романчук досягла головної звитяги в кар'єрі - Марина Бех-Романчук принесла Україні другу медаль чемпіонату світу з легкої атлетики
    Марина Бех-Романчук досягла головної звитяги в кар'єрі
    Reuters

    Наша стрибунка у довжину підійметься на світовий п’єдестал вперше у кар’єрі

    Українка Марина Бех-Романчук виграла срібну медаль чемпіонату світу з легкої атлетики, який сьогодні завершується в Досі (Катар).

    Марина розпочала фінальні змагання зі стрибків у довжину з класичного для себе в останніх два сезони результату в межах шести метрів і 80-ти сантиметрів – 6,81. То був гарний заспів, який дозволив закріпитися у трійці. Попереду була тільки нігерійка Есе Бруме, яка в першій спробі показала результат 6,91 м, а також чемпіонка Європи Малайка Мігамбо з Німеччини, яка третім стрибком видала фантастичні 7,30.

    У четвертій спробі Марину наздогнала американка Торі Бові, яка теж стрибнула на 6,81, але програвала українці за другим найкращим результатом.

    Та Бех-Романчук не зупинилася на досягнутому. Її п’ятий стрибок став найкращим у сезоні-2019 – 6,92 метра! Це вже було друге місце.

    Відповісти суперниці вже не змогли. Слідом за сріблом торішнього чемпіонату Європи і командним золотом цьогорічних Європейських ігор Марина Бех-Романчук вперше в кар’єрі стала віце-чемпіонкою світу.

     Читайте також: Український спортсмен отримав відібрану в російського допінгіста медаль чемпіонату світу-2009 (відео)
    чемпіонат світу легка атлетика Марина Бех-Романчук стрибки у довжину Малайка Мігамбо Торі Бові Есе Бруме
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ