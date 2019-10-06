В надії на естафету і Марину Бех-Романчук. Анонс заключного дня чемпіонату світу з легкої атлетики

Марина Бех-Романчук побореться за першу в кар'єрі медаль чемпіонату світу Жорстка атлетика

Українські спортсмени будуть представлені у двох фіналах

Сьогодні, 6 жовтня, у Досі (Катар) фінішує чемпіонат світу з легкої атлетики.

За попередніх дев’ять днів українці здобули одну нагороду – срібло у стрибках у висоту виграла 18-річна Ярослава Магучих. У медальному заліку наша команда іде 23-ю, а взагалі в число призерів входило 40 із 209-ти країн учасниць.

Існує також інший – очковий – залік, у якому враховуються результати з першого місця по восьме. У ньому збірна України входить до десятки найсильніших. Крім срібла Магучих, наші атлети також посідали два четвертих, два п’ятих і по одному шостому і сьомому місцю.

Сьогодні другу з цих скарбничок українці поповнять ґарантовано, оскільки естафетна жіноча команда 4х400 метрів побіжить у фіналі. Місце там дало фантастичне фінішне коло у виконанні Анни Рижикової у кваліфікації. Звісно, не виключено, що перед медальним забігом тренерський штаб внесе до складу якісь зміни і довірить право бігти, скажімо, дворазовій чемпіонці Європи серед юніорів Анастасії Бризгіній, яка наразі мала статус резервістки. Зрозуміло, що в разі відсутності ексцесів у вигляді втрачених паличок при передачі шансів боротися зі збірними США та Ямайки в нашої команди мало. А ось втрутитися в боротьбу за бронзу українкам цілком під силу.

Як і буде претенденткою на нагороди у фіналі стрибків у довжину срібна призерка торішнього чемпіонату Європи Марина Бех-Романчук. У кваліфікації Марина в другій спробі стрибнула на звичному для себе рівні – 6,74 метри. Ліпші результати мали тільки чинна чемпіонка Європи Малайка Мігамбо з Німеччини (6,98), Есе Бруме з Ніґерії (6,89) і Торі Бові зі США (6,77). Хоча цілком зрозуміло, що нагороди у цій дисципліні отримають ті, хто стрибне в район семи метрів.

Розклад десятого змагального дня, 6 жовтня

Трансляція доступна за цим посиланням

19:02 (півфінал), 20:50 (фінал) – біг 100 м з бар’єрами; жінки

19:15 – стрибки в довжину, фінал; жінки (Марина Бех-Романчук)

19:40 – біг 1500 м, фінал; чоловіки

19:55 – метання списа, фінал; чоловіки

20:00 – біг 10 000 м, фінал; чоловіки

21:15 – естафета 4х400 м, фінал; жінки (Катерина Климюк, Ольга Ляхова, Тетяна Мельник, Анна Рижикова, Анастасія Бризгіна)

21:30 – естафета 4х400 м, фінал; чоловіки