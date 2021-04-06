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    Чемпіон світу у «Формулі-1» Гемілтон висловився за гендерну рівність у гонках

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    Льюїс Гемілтон хоче, аби більше жінок змагалися в автогонках - Чемпіон світу у «Формулі-1» Гемілтон висловився за гендерну рівність у гонках
    Льюїс Гемілтон хоче, аби більше жінок змагалися в автогонках
    Фото f1news

    Британський пілот пояснив, чому створив власну команду Х44

    Чемпіон світу у «Формулі-1» Льюїс Гемілтон назвав одну з причин, чому він створив власну гоночну команду X44 для виступів в новій серії Extreme E. Особливістю чемпіонату є те, що в кожній команді має бути пілотесса, і Льюїс сподівається, що такий підхід дозволить досягти гендерної різноманітності в автоспорті.

    «Чим би я не займався в житті, я завжди шукаю можливість надавати позитивний вплив, – розповів Льюїс в інтерв'ю офіційному каналу Extreme E на Youtube. – Я виріс у світі атмосферних моторів, я люблю двигуни V12 і V10. З огляду на все це, здавалося, що мені ніколи не сподобаються електромобілі. Але я купив електромобіль і зрозумів, що ці машини справляють враження. Перш за все – високим крутним моментом.

    Я з восьми років займаюся гонками, і всі ці роки в нашому спорті переважали і досі переважають чоловіки. Я справді вважаю, що час це змінити. У світі багато молодих дівчат, які повинні знати, що у них є можливості. Ми розглядаємо Extreme E як спосіб донести світові своє послання. Мені приємно бачити, що пілотесси вносять розмаїття».

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    Теги: Формула-1 Льюїс Гемілтон
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