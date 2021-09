Чемпіон Формули-1 Гемілтон збив механіка на тренуванні (відео)

Семиразовий чемпіон світу з автогонок Формули-1 Льюїс Гемілтон потрапив у неприємну ситуацію. Пілот «Мерседеса» під час другого тренування Гран-прі в Сочі заїжджав у бокси своєї команди і випадково збив механіка, відповідального за передній домкрат.

Судячи з пояснень Гемілтона по радіо, перед заїздом в бокси він натиснув на «магічну» кнопку, яка змінює баланс гальм – в цьому сезоні ця кнопка вже одного разу підводила британця, коли він промахнувся з гальмуванням на рестарті Гран-прі Азербайджану, через що прийшов до фінішу лише 15-м.

Ouch*



A bit of a jaw-dropper as Lewis Hamilton went into the pits in FP2 - but no serious injuries #RussianGP #F1 pic.twitter.com/URR8bFjma8