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    Чемпіон Формули-1 Гемілтон збив механіка на тренуванні (відео)

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    Льюїс Гемілтон знову потрапив в неприємну ситуацію - Чемпіон Формули-1 Гемілтон збив механіка на тренуванні (відео)
    Льюїс Гемілтон знову потрапив в неприємну ситуацію
    Фото з відкритих джерел

    Автогонщик натиснув не ту кнопку та змінив баланс гальм

    Семиразовий чемпіон світу з автогонок Формули-1 Льюїс Гемілтон потрапив у неприємну ситуацію. Пілот «Мерседеса» під час другого тренування Гран-прі в Сочі заїжджав у бокси своєї команди і випадково збив механіка, відповідального за передній домкрат.

    Судячи з пояснень Гемілтона по радіо, перед заїздом в бокси він натиснув на «магічну» кнопку, яка змінює баланс гальм – в цьому сезоні ця кнопка вже одного разу підводила британця, коли він промахнувся з гальмуванням на рестарті Гран-прі Азербайджану, через що прийшов до фінішу лише 15-м.

    Відеозапис інциденту був опублікований у «твіттері» Формули-1.

    Раніше Чемпіон світу Гемілтон ледве не загинув на етапі Формули-1.

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    Теги: Формула-1 Льюїс Гемілтон
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    Чемпіон Формули-1 Гемілтон збив механіка на тренуванні (відео)