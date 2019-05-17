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    Керівники «Реала» не погоджуються з Зіданом і бачить другим воротарем команди українця Луніна

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    Керівники «Реала» не погоджуються з Зіданом і бачить другим воротарем команди українця Луніна

    20-річний Лунін зіграв 6 матчів в цьому сезоні за «Леганес», в яких пропустив п'ять голів і тричі зберіг свої ворота недоторканими

    Між головним тренером мадридського «Реала» Зінедіном Зіданом і керівництвом клубу виникли розбіжності.

    Як повідомляє Marca, наставник і боси «вершкових» по-різному дивляться на кандидатуру другого воротаря на наступний сезон. Француз хоче, щоб дублером основного кіпера був його син Лука Зідану, в той час як в клубі вважають, що основою заміною першого номера повинен стати українець Андрій Лунін, який провів нинішній сезон в «Леганесі» на правах оренди.

    20-річний Лунін зіграв 6 матчів в цьому сезоні за «Леганес», в яких пропустив п'ять голів і тричі зберіг свої ворота недоторканими.

    21-річний Лука Зідан зіграв лише один матч за «Реал» в цьому сезоні. Також в його активі 27 матчів за «Кастілью» в Сегунді, в яких він пропустив 33 м'ячі.

    Джерело: Чемпионат.com

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