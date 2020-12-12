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    Київський «Сокіл» підсилив склад одним із найталановитіших хокеїстів України, який грав у Словенії

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    Данило Коржилецький досі не грав в українському чемпіонаті - Київський «Сокіл» підсилив склад одним із найталановитіших хокеїстів України, який грав у Словенії
    Данило Коржилецький досі не грав в українському чемпіонаті
    Світлина - Instagram Данила Коржилецького

    17-річний Данило Коржилецький може дебютувати в українському чемпіонату вже завтра

    Київський хокейний клуб «Сокіл» оголосив про підписання контракту з 17-річним українським нападником Данилом Коржилецьким.

    Данило родом із Вінниці. З 14-річного віку він готувався в системі словенського клубу «Блед» і виступав у юніорських чемпіонатах країни U18 і U19. У цих турнірах Коржилецький провів 76 матчів, закинувши 37 шайб при 32-х результативних передачах.

    За першу команду «Бледа» Коржилецький дебютував у сезоні-2019/2020 і провів у регулярному чемпіонаті та плей-оф чемпіонату Словенії, а також у League Information and Facts 26 матчів, закинув 10 шайб і віддав 11 асистів. Зокрема у поточному сезоні Данило в регулярному чемпіонаті Словенії зіграв у шести поєдинках, у яких закинув одну шайбу.

    За «Сокіл» Данило гратиме під 24-м номером.

    Данило Коржилецький виступав за юнацьку збірну України
    Данило Коржилецький виступав за юнацьку збірну України

    Зауважимо, що наразі київський клуб посідає в регулярному чемпіонаті Української хокейної ліги друге місце. Завтра, 13 грудня, о 17:00 кияни прийматимуть на льоду спорткомплексу АТЕК лідерів, донецький «Донбас». У цій грі очікується зокрема й дебют Коржилецького.

     Читайте також: Київський «Сокіл» підсилив склад чемпіоном світу серед юніорів
    Теги: хокей ХК Сокіл Українська хокейна ліга Данило Коржилецький ХК «Блед»
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