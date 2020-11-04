Українська хокейна ліга. «Донбас» і «Сокіл провели запекле дербі в Дружківці (відео)

Віце-чемпіони перемогли, але перемога ця була нелегкою

Донецький «Донбас» переграв київський «Сокіл» у найпринциповішому протистоянні українського хокею в рамках регулярного чемпіонату Української хокейної ліги. То був перший матч суперників після відродження «Сокола» цьогоріч улітку.

«Донбас» (Донецьк) - «Сокіл» (Київ) – 4:2 (3:0, 0:2, 1:0)

Шайби: 1:0 – Віктор Захаров (Монс, Колесніковс), 09:21. 2:0 – Сигарьов (Бірюков, Шишлянников). 3:0 - Сигарьов (Туркін, Кожевников, - більш.), 12:29. 3:1 – Фелікс Морозов (Середницький), 20:50. 3:2 – Павленко (Ковальов), 25:11. 4:2 – Ілья Коренчук (Карамнов, Мільохін), 55:41

«Донбас»: Тріфонов; Пангелов-Юлдашев – Журавльов, Кожевников – Кобелєв, Кутугін – Колесніковс, Садовиков – Трандафілов; Монс – Туркін – Віктор Захаров, Шишлянников – Бірюков - Сигарьов, Мільохін – Микита Буценко – Ілья Коренчук, Пересунько – Карамнов – Разумов. Тренер – Ігор Чібірєв

«Сокіл»: Пеленський (Кубрицький, 9:37); Сисак – Платонов, Олендаренко – Голубич, Павлов – Фірсов, Сушков; Середницький – Михайло Сімчук – Фелікс Морозов, Антон Рубан – Єгор Кузьменко – Німенко, Андрій Міхнов – Ковальов – Павленко, Пойманов – Панченко – Ступак. Тренер – Олег Шафаренко

Перший період команди почали дуже активно. Першими свої шанси змогли реалізувати донеччани, прошивши Микиту Пеленського двічі за 16 секунд. Спочатку першу шайбу в матчі закинув капітан донеччан Віктор Захаров, потім відзначився Андрій Сигарьов. А вже через дві хвилини той же Сигарьов оформив дубль і дозволив «Донбасу» піти на першу перерву з більш ніж комфортною перевагою.

Відіграватися «Сокіл» почав вже на старті другого періоду, зробивши непоганий заділ на камбек у цьому матчі. Спочатку Фелікс Морозов прошив дальній верхній кут воріт донеччан, а потім Павленко скоротив розрив у рахунку до мінімального і на другу перерву команди пішли з рахунком 3:2 на табло.

Велика частина третього періоду минула у впертій боротьбі і з великою кількістю гольових моментів, але реалізувати їх ні в одній із команд так і не вийшло. Першу шайбу в третій двадцятихвилинці вболівальники побачили лише за п'ять хвилин до її закінчення. Карамнов виграв вкидання на Коренчука і той в один дотик відправив шайбу в ворота Кубрицького, встановивши остаточний рахунок на табло.

В іншому матчі середи першу перемогу в сезоні здобув білоцерківський «Білий Барс». На власному майданчику команда Костянтина Буценка перемогла 2:1 «Маріуполь». Вольову перемогу «барсам» принесли шайби Павла Тарана та Артема Грабовецького наприкінці другого періоду.

«Донбас» очолює таблицю з чотирма перемогами у чотирьох матчах. «Сокіл» та чинний чемпіон країни «Кременчук» здобули по дві перемоги при одній поразці. «Білий Барс» має по одній перемозі разом із херсонським «Дніпром» та «Маріуполем». Не здобували очок наразі київські «Крижані Вовки». «Краматорськ» поки в чемпіонаті ще не стартував.