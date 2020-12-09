Київський «Сокіл» підсилив склад чемпіоном світу серед юніорів

Микита Кругляков (у центрі) з медаллю чемпіона світу в дивізіоні 1В

19-річний Микита Кругляков може дебютувати за киян уже сьогодні

19-річний оборонець Микита Кругляков, який у 2018 році став разом зі збірної України чемпіоном світу серед юніорів у дивізіоні 1В, став гравцем київського «Сокола».

Вихованець херсонського хокею Кругляков досі виступав виключно за команду різних вікових груп «Дніпро» з рідного міста. За основний склад команди в Українській хокейній лізі він дебютував у сезоні-2018/2019, зіграв за херсонців загалом 40 матчів, у яких закинув одну шайбу і віддав дві результативних передачі. Зокрема у поточному чемпіонаті Микита грав у восьми поєдинках, яких відзначився асистом і двома хвилинами штрафу.

За інформацією «Главкома», «Дніпро» Кругляков вирішив покинути, бо сподівається отримувати в не настільки вкомплектованому легіонерами «Соколі» більше ігрової практики. За киян новачок гратиме під №81.

Перша світлина Микити у светрі легендарного клубу

Дебютувати за киян Кругляков може вже сьогодні. Починаючи з 15:30 «Сокіл», який посідає в чемпіонаті друге місце, гратиме виїзний поєдинок з п’ятою командою чемпіонату «Краматорськом». Шанси новачка на потрапляння у склад виросли у зв’язку з травмою, отриманою білоруським оборонцем першої ланки киян Павлом Голубичем у попередньому матчі з «Кременчуком».

Зауважимо, що в складі «Сокола» досі виступало троє чемпіонів світу-2018 серед юніорів у дивізіоні 1В – нападники Фелікс Морозов, Богдан Середницький і Олексій Сиротенко. Також найближчим часом очікується повернення на лід ще одного представника того складу, оборонця Михайла Васильєва, який старт сезону пропустив через хворобу.

Також протягом найближчих днів «Сокіл» може оголосити про підписання ще одного дуже талановитого українського хокеїста.