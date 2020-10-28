Київський «Сокіл» ефектно переграв «Дніпро» в другому матчі Української хокейної ліги (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Міхнов закинув свою першу шайбу за «Сокіл» Світлина - Іван Вербицький

Кияни закинули сім шайб у Херсоні

Відроджений цьогоріч улітку київський «Сокіл» блискуче стартував у новому чемпіонаті Української хокейної ліги.

В стартовому матчі «соколята» здолали 2:1 «Маріуполь», а щойно оформили другу виїзну перемогу поспіль. У Херсоні підопічні Олега Шафаренка перемогли з рахунком 7:4 півфіналіста попереднього чемпіонату «Дніпро».

Перемогу «Соколу» забезпечила результативність гравців третьої ланки – Ярослав Панченко зробив хет-трик, а ще одну шайбу закинув Олександр Павленко. Крім них, за киян відзначалися Дмитро Німенко, Алєксєй Платонов і Андрій Міхнов.

«Дніпро» (Херсон) – «Сокіл» (Київ) – 4:7 (2:2, 1:2, 1:3)

Шайби: 0:1 – Німенко (Антон Рубан), 00:15. 1:1 – Дорофєєв (Каракулько, Зайцев), 02:46. 2:1 – Крисанов (Швецов, Вишняков, - менш.), 09:25. 2:2 – Ярослав Панченко, 18:50. 2:3 – Алєксєй Платонов (Фелікс Морозов), 24:52. 2:4 – Ярослав Панченко (Алєксєй Платонов), 37:08. 3:4 – Святослав Тимченко (Брага, Макаров), 37:38. 4:4 – Крисанов (Ратушний, Чернишенко), 40:28. 4:5 – Олександр Павленко (Владислав Павлов), 43:49. 4:6 – Ярослав Панченко (Середницький), 45:37. 4:7 – Андрій Міхнов (Олександр Павленко, Сисак), 52:56

«Дніпро»: Олег Петров (Алєксандр Хомутов, 52:56); Кірілл Білоусов – Денис Макаров (к), Павєл Воробйов – Євгеній Гасников – Олександр Каракулько; Сєрґєй Дорофєєв – Євген Ратушний, Алєксандр Швецов – Антон Крисанов – Алєксєй Зайцев; Сергій Афанасьєв – Денис Матусевич, Артем Целогородцев – Владислав Брага – Святослав Тимченко; Денис Мельник – Микита Кругляков; Максим Ганута – Дмитро Чернишенко – Альберт Вишняков. Тренер – Дмитро Підгурський

«Сокіл»: Пеленський; Олендаренко – Голубич, Антон Рубан – Єгор Кузьменко – Дмитро Німенко; Сисак – Алєксєй Платонов, Андрій Міхнов – Михайло Сімчук – Фелікс Морозов (к); Олександр Фірсов – Владислав Павлов; Олександр Павленко – Ярослав Панченко – Богдан Середницький; Денис Гончаренко,Пойманов, Денис Ковальов. Тренер – Олег Шафаренко

28 жовтня. Херсон

Також другу перемогу в паралельному матчі здобув віце-чемпіон країни донецький «Донбас». На власному майданчику в Дружківці команда перемогла з рахунком 9:2 київських «Крижаних Вовків».

Цікаво, що наступний матч «Сокіл» проведе 4 листопада на виїзді саме проти «Донбаса».