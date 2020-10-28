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    Київський «Сокіл» ефектно переграв «Дніпро» в другому матчі Української хокейної ліги (відео)

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    Андрій Міхнов закинув свою першу шайбу за&nbsp;&laquo;Сокіл&raquo; - Київський «Сокіл» ефектно переграв «Дніпро» в другому матчі Української хокейної ліги (відео)
    Андрій Міхнов закинув свою першу шайбу за «Сокіл»
    Світлина - Іван Вербицький

    Кияни закинули сім шайб у Херсоні

    Відроджений цьогоріч улітку київський «Сокіл» блискуче стартував у новому чемпіонаті Української хокейної ліги.

    В стартовому матчі «соколята» здолали 2:1 «Маріуполь», а щойно оформили другу виїзну перемогу поспіль. У Херсоні підопічні Олега Шафаренка перемогли з рахунком 7:4 півфіналіста попереднього чемпіонату «Дніпро».

    Перемогу «Соколу» забезпечила результативність гравців третьої ланки – Ярослав Панченко зробив хет-трик, а ще одну шайбу закинув Олександр Павленко. Крім них, за киян відзначалися Дмитро Німенко, Алєксєй Платонов і Андрій Міхнов.

    «Дніпро» (Херсон) – «Сокіл» (Київ) – 4:7 (2:2, 1:2, 1:3)

    Шайби: 0:1 – Німенко (Антон Рубан), 00:15. 1:1 – Дорофєєв (Каракулько, Зайцев), 02:46. 2:1 – Крисанов (Швецов, Вишняков, - менш.), 09:25. 2:2 – Ярослав Панченко, 18:50. 2:3 – Алєксєй Платонов (Фелікс Морозов), 24:52. 2:4 – Ярослав Панченко (Алєксєй Платонов), 37:08. 3:4 – Святослав Тимченко (Брага, Макаров), 37:38. 4:4 – Крисанов (Ратушний, Чернишенко), 40:28. 4:5 – Олександр Павленко (Владислав Павлов), 43:49. 4:6 – Ярослав Панченко (Середницький), 45:37. 4:7 – Андрій Міхнов (Олександр Павленко, Сисак), 52:56

    «Дніпро»: Олег Петров (Алєксандр Хомутов, 52:56); Кірілл Білоусов – Денис Макаров (к), Павєл Воробйов – Євгеній Гасников – Олександр Каракулько; Сєрґєй Дорофєєв – Євген Ратушний, Алєксандр Швецов – Антон Крисанов – Алєксєй Зайцев; Сергій Афанасьєв – Денис Матусевич, Артем Целогородцев – Владислав Брага – Святослав Тимченко; Денис Мельник – Микита Кругляков; Максим Ганута – Дмитро Чернишенко – Альберт Вишняков. Тренер – Дмитро Підгурський

    «Сокіл»: Пеленський; Олендаренко – Голубич, Антон Рубан – Єгор Кузьменко – Дмитро Німенко; Сисак – Алєксєй Платонов, Андрій Міхнов – Михайло Сімчук – Фелікс Морозов (к); Олександр Фірсов – Владислав Павлов; Олександр Павленко – Ярослав Панченко – Богдан Середницький; Денис Гончаренко,Пойманов, Денис Ковальов. Тренер – Олег Шафаренко

    28 жовтня. Херсон

     

    Також другу перемогу в паралельному матчі здобув віце-чемпіон країни донецький «Донбас». На власному майданчику в Дружківці команда перемогла з рахунком 9:2 київських «Крижаних Вовків».

    Цікаво, що наступний матч «Сокіл» проведе 4 листопада на виїзді саме проти «Донбаса».

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    хокей ХК Сокіл Українська хокейна ліга Богдан Середницький Микита Кругляков Денис Матусевич Артем Целогородцев Святослав Тимченко Владислав Брага Ярослав Панченко Євген Ратушний Іван Сисак Фелікс Морозов Олег Петров ХК «Дніпро» (Херсон) Андрій Міхнов Дмитро Німенко Дмитро Чернишенко Денис Гончаренко Михайло Сімчук Олег Шафаренко Олександр Павленко Павло Голубич Антон Рубан Микита Пеленський Єгор Кузьменко Олексій Платонов Сергій Пойманов Ілля Олендаренко Олександр Фірсов Владислав Павлов Алєксандр Хомутов Кірілл Білоусов Денис Ковальов Денис Макаров Павєл Воробйов Євгеній Гасников Олександр Каракулько Сєрґєй Дорофєєв Алєксандр Швецов Антон Крисанов Алєксєй Зайцев Сергій Афанасьєв Денис Мельник Максим Ганута Альберт Вишняков Дмитро Підгурський
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