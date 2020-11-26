Київський «Сокіл» сенсаційно переміг чинних чемпіонів України

Підопічні Олега Шафаренка мають у своєму активі перемоги над усіма представниками УХЛ

Відроджений цьогоріч улітку київський «Сокіл» створив чергову сенсацію. Тиждень тому в Києві підопічні Олега Шафаренка завдали поразки донецькому «Донбасу», а зараз здолали на виїзді чинних чемпіонів України «Донбас».

«Кременчук» - «Сокіл» (Київ) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – Німенко (Антон Рубан), 06:17. 0:2 – Фелікс Морозов (Гільманов, - більш.), 32:26. 1:2 – Серанов (подв. більш.), 39:00. 1:3 - Фелікс Морозов (Олендаренко), 56:43

«Кременчук»: Новицький; Бабрусєв – Володимир Алексюк, Хришпенц – Бойових, Грицкіх – Александров, Яковлєв – Варава; Кисельов – Серанов – Орло, Микита Савицький – Волков – Пукс, Савченко – Тимур Гриценко – Ворона, Коробов – Дубінін – Денискін. Тренер – Олександр Савицький

«Сокіл»: Кубрицький; Олендаренко – Голубич, Сисак – Олексій Платонов, Фірсов – Владислав Павлов, Сушков; Антон Рубан – Німенко – Фелікс Морозов, Гільманов – Артем Смирнов – Олександр Павленко, Сиротенко – Ступак – Середницький, Денис Гончаренко – Ярослав Панченко – Пойманов. Тренер – Олег Шафаренко

Напередодні цієї зустрічі до складу «Сокола» повернулися практично всі хокеїсти, які пропускали попередню зустріч проти «Краматорська» через пошкодження. Мова про оборонця Павла Голубича, нападників Антона Рубана і Олександра Павленка, без яких кияни зазнали третьої поразки в сезоні. А ось досвідчений Андрій Міхнов, який сьогодні святкує 36-річчя, вибув приблизно на два тижні. Також через проблеми зі здоров’ям (але не через коронавірус) не грав сьогодні 18-річний форвард першої ланки «соколят» Михайло Сімчук.

«Сокіл» провів гру дуже зібрано, пропустивши єдину шайбу в ту мить, коли суперники грали вп’ятьох проти трьох суперників. Чергову надійну гру видав воротар Дмитро Кубрицький. А переможною виявилася шайба капітана команди Фелікса Морозова, який вдало підставив ключку під простріл Умеда Гільманова. У третьому періоді кияни тривалий час оборонялися, а потім піймали суперників на контратаці, яку зевершив той же Морозов - 1:3.

Таким чином, «Сокіл» уже зумів здобути перемоги над кожним із семи суперників. Маючи в активі вісім перемог при трьох поразках, кияни ділять із «Кременчуком» друге-третє місця. Лідирує з дев’ятьма перемогами в 11-ти матчах «Донбас».

Наступні матчі «Кременчук» і «Сокіл» проведуть у неділю, 29 листопада. Чемпіони з 14:00 прийматимуть херсонський «Дніпро», а «Сокіл» о 17:00 розпочне домашній поєдинок з «Маріуполем».