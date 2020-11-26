  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київський «Сокіл» сенсаційно переміг чинних чемпіонів України

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Перемогу киянам приніс дубль капітана команди Фелікса Морозова - Київський «Сокіл» сенсаційно переміг чинних чемпіонів України
    Перемогу киянам приніс дубль капітана команди Фелікса Морозова
    Світлина - Іван Вербицький

    Підопічні Олега Шафаренка мають у своєму активі перемоги над усіма представниками УХЛ

    Відроджений цьогоріч улітку київський «Сокіл» створив чергову сенсацію. Тиждень тому в Києві підопічні Олега Шафаренка завдали поразки донецькому «Донбасу», а зараз здолали на виїзді чинних чемпіонів України «Донбас».

    «Кременчук» - «Сокіл» (Київ) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

    Шайби: 0:1 – Німенко (Антон Рубан), 06:17. 0:2 – Фелікс Морозов (Гільманов, - більш.), 32:26. 1:2 – Серанов (подв. більш.), 39:00. 1:3 - Фелікс Морозов (Олендаренко), 56:43

    «Кременчук»: Новицький; Бабрусєв – Володимир Алексюк, Хришпенц – Бойових, Грицкіх – Александров, Яковлєв – Варава; Кисельов – Серанов – Орло, Микита Савицький – Волков – Пукс, Савченко – Тимур Гриценко – Ворона, Коробов – Дубінін – Денискін. Тренер – Олександр Савицький

    «Сокіл»: Кубрицький; Олендаренко – Голубич, Сисак – Олексій Платонов, Фірсов – Владислав Павлов, Сушков; Антон Рубан – Німенко – Фелікс Морозов, Гільманов – Артем Смирнов – Олександр Павленко, Сиротенко – Ступак – Середницький, Денис Гончаренко – Ярослав Панченко – Пойманов. Тренер – Олег Шафаренко

    Напередодні цієї зустрічі до складу «Сокола» повернулися практично всі хокеїсти, які пропускали попередню зустріч проти «Краматорська» через пошкодження. Мова про оборонця Павла Голубича, нападників Антона Рубана і Олександра Павленка, без яких кияни зазнали третьої поразки в сезоні. А ось досвідчений Андрій Міхнов, який сьогодні святкує 36-річчя, вибув приблизно на два тижні. Також через проблеми зі здоров’ям (але не через коронавірус) не грав сьогодні 18-річний форвард першої ланки «соколят» Михайло Сімчук.

    «Сокіл» провів гру дуже зібрано, пропустивши єдину шайбу в ту мить, коли суперники грали вп’ятьох проти трьох суперників. Чергову надійну гру видав воротар Дмитро Кубрицький. А переможною виявилася шайба капітана команди Фелікса Морозова, який вдало підставив ключку під простріл Умеда Гільманова. У третьому періоді кияни тривалий час оборонялися, а потім піймали суперників на контратаці, яку зевершив той же Морозов - 1:3.

    Таким чином, «Сокіл» уже зумів здобути перемоги над кожним із семи суперників. Маючи в активі вісім перемог при трьох поразках, кияни ділять із «Кременчуком» друге-третє місця. Лідирує з дев’ятьма перемогами в 11-ти матчах «Донбас».

    Наступні матчі «Кременчук» і «Сокіл» проведуть у неділю, 29 листопада. Чемпіони з 14:00 прийматимуть херсонський «Дніпро», а «Сокіл» о 17:00 розпочне домашній поєдинок з «Маріуполем».

     Читайте також: Вольова перемога, претензії до судді і фаєри на підтримку. «Сокіл» ефектно відкрив домашню арену (фото)
    Теги: ХК Сокіл ХК «Кременчук» Олександр Савицький Фелікс Морозов Андрій Міхнов Дмитро Німенко Тимур Гриценко Михайло Сімчук Олег Шафаренко Олександр Павленко Дмитро Кубрицький Антон Рубан Єґор Серанов Олексій Платонов Ілля Олендаренко Владислав Павлов Умед Гільманов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies