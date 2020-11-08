Вольова перемога, претензії до судді і фаєри на підтримку. «Сокіл» ефектно відкрив домашню арену (фото)

Легендарний клуб здобув третю перемогу в сезоні

Суботнього вечора, 7 листопада в київському спорткомплексі АТЕК була урочиста атмосфера. Навіть за умови, що глядачів на трибуни згідно з пересторогами Міністерства охорони здоров’я організатори хокейного матчу допустити не могли.

Цього дня свій перший після відродження офіційний домашній поєдинок проводив легендарний «Сокіл». Грають кияни наразі там, де можуть і з ким вдалося домовитися. Оскільки реконструкція номінально домашньої арени, спорткомплексу «Авангард», ніяк не розпочнеться, «соколята» змушені були за власний кошт оновити ковзанку заводу АТЕК, де нині знаходиться база військовиків. Власне, з представниками «Грузинського легіону» керівництво «Сокола» влітку й домовлялося. Грузинські добровольці, які на регулярній основі стережуть східні кордони України, треба сказати, пішли хокеїстам на зустріч охоче.

Попри перестороги, зовсім банальним повернення на домашній лід керівництво «Сокола» зробити не могло. А тому запросило на відкриття понад десяток ветеранів клубу різних років – Олега Ісламова, Анатолія Найду, Василя Бобровникова, Олександра Матвійчука, Андрія Срюбка та інших. У купі з президентом новоствореного клубу, олімпійським чемпіоном Олексієм Житником, який власне й провів перше символічне вкидання.

За дві години до матчу зібралися перед спорткомплексом і два десятки фанатів. Напередодні вони прикрасили один із парканів соколівським графіті. Біля нього команда і прихильники трохи поспілкувалися, поспівали та попалили фаєри. А після того кожен змушений був розійтися в різні боки. Ультрас, повісивши три банери над майданчиком, відправилися дивитися трансляцію в Youtube, а хокеїсти невдовзі вийшли на лід.

«Сокіл» (Київ) - «Білий Барс» (Біла Церква) – 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – Олександр Павленко (Фірсов), 01:50. 1:1 – Дмитро Даниленко (Данило Мороз), 3:35. 1:2 Роман Благий (Дмитро Даниленко, Данило Мороз), 22:54. 2:2 – Фелікс Морозов (Олендаренко), 39:01. 3:2 – Антон Рубан (Німенко), 60:55

«Сокіл»: Кубрицький; Платонов – Сисак, Олендаренко – Голубич, Фірсов – Павлов, Сушков – Сиротенко; Середницький – Михайло Сімчук – Фелікс Морозов, Антон Рубан – Єгор Кузьменко – Німенко, Олександр Павленко – Денис Ковальов – Андрій Міхнов, Ярослав Панченко – Ступак – Пойманов. Тренер – Олег Шафаренко

«Білий Барс»: Кирило Кучер; Гребеник – Грицюк, Будько – Павло Таран, Артем Портний – Арсеній Кисельов; Роман Благий – Дмитро Даниленко – Данило Мороз, Грабовецький – Ружников – Денис Бородай, Ромахін – Ядловський – Петрошенко, Резюк – Собко – Трошкін. Тренер – Костянтин Буценко

7 листопада. Київ. Спорткомплекс АТЕК. Без глядачів

Матч вийшов вельми цікавим. Менш досвідчений за складом «Білий Барс» дав «Соколу» справжній бій і затягнув гру до овертайму. Свою перевагу «Сокіл» довів лише у протистоянні «три на три». Щоправда, у тренера киян Олега Шафаренка є претензії до арбітрів стосовно справедливості зарахованої ними першої шайби у виконанні Дмитра Даниленка.

«Гол суперники забили з положення «поза грою», - каже тренер «Главкому». – Не було б цієї шайби, ми би спокійно перемогли. Якщо офсайд метровий і суддя цього не бачить, то що тут поробиш? Такі судді. Вони вчаться судити. Що лінійні арбітри, що головний – стажери».

На початку другого періоду досвідчений Роман Благий з передачі того ж Даниленка взагалі вивів «барсів» уперед. Відігратися «Сокіл» зумів лише незадовго до заключної перерви. Шайбу закинув капітан киян Фелікс Морозов, який раніше виступав якраз за «Білий Барс».

«Максе, ну як ти міг? Ти не знаєш Морозова? Він мало з тобою грав? Як ти міг його впустити?» - вичитував Максима Ядловського другий тренер білоцерківців Олександр Бобкін.

«Я швидкісний гравець. Якщо мені дають шайбу, коли на розкаті, гріх не скористатися швидкісними перевагами, - немов підтверджує слова колишнього тренера сам Фелікс. – Взагалі, намагаюся в грі отримувати шайбу на швидкості, лізти на ворота, загрожувати якомога частіше. Це те, що від мене вимагається».

Врешті, після безрезультатного третього періоду «Сокіл» дотиснув опонентів в овертаймі. Переможна шайба на рахунку Антона Рубана.

Тож «Сокіл» з трьома перемогами і однією поразкою від «Донбаса» посідає наразі друге слідом за донеччанами місце в таблиці.

«Загалом старт команди в чемпіонаті вийшов, можливо, навіть кращий, ніж планувалося, - підсумовує стартовий відрізок чемпіонату Олег Шафаренко. – Наразі після тривалої паузи, пов’язаної з коронавірусом, будь-яка гра для хлопців, мов свято. Грати завжди краще, ніж тренуватися. «Білий Барс» нас особливо нічим не здивував. Ми знали, що вони так діятимуть. Хороша команда, обучена. Майстерності їм, можливо, трохи бракує, але вони повністю виконують установку тренера. Ми розуміли, проти кого граємо. Можливо, в окремих хлопців і була якась недооцінка суперника, але в цілому ми поставилися до «Барса» так, як потрібно. Надалі ще розраховуємо на підсилення. Поборемося за плей-оф. Розуміємо, що «Донбас», «Кременчук» і «Дніпро» не один рік грають разом, мають вищі бюджети. З ними буде важче. А інші однакові. Їх перемагати можемо і повинні. Буде цікаво».

«Ми знали, що легкої гри з «Білим Барсом» не буде, - підтверджує слова тренера капітан Фелікс Морозов. – Білоцерківці грають дуже цупко. Перший матч у «Маріуполя» вони виграли. Бачу, що «Білий Барс» постійно додає. Мушу сказати, що нам було приємно, як тепло команду зустріли вболівальники. Та й загалом для мене це цікавий досвід. З одного боку сумував, що через пандемію поки не можу продовжити кар’єри за океаном (Фелікс у минулому сезоні виступав за клуб «Baie-Comeau Drakkar» в одній з найсильніших молодіжних ліг світу, Юніорській лізі Квебека – «Главком»). А з іншого – радий, що мене запросили у такий легендарний клуб як «Сокіл». Та ще й тренер довірив бути капітаном. Для мене то велика честь і додаткова мотивація. Хоча ставлюся до хокею дуже серйозно незалежно від того, капітан я чи ні».

Наступні матчі команди проведуть 9 листопада. «Сокіл» у Броварах гратиме з київськими «Крижаними Вовками» (початок – о 19:30). «Білий Барс» поїде на виїзд до чинних чемпіонів – «Кременчука». Ця гра розпочнеться о 18:00.

Іван Вербицький, «Главком»

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