Українська хокейна ліга: «Сокіл» без чотирьох травмованих гравців програв «Краматорську»

Богдан Середницький у зв'язку з травмами партнерів грав сьогодні в другій ланці

Кияни не впоралися з кадровими труднощами

Київський «Сокіл» зазнав третьої поразки в десяти матчах регулярного сезону Української хокейної ліги. Щойно команда Олега Шафаренка програла на власному майданчику «Краматорську».

Варто зазначити, що на цей матч «Сокіл» вийшов відразу без трьох ключових виконавців, які у п’ятничному матчі з «Краматорськом» отримали пошкодження. Мова про двох представників першої ланки – оборонця Павла Голубича і форварда Антона Рубана, а також нападника другої ланки Олександра Павленка. Крім того, раніше випав ще один форвард Єгор Кузьменко. Натомість у «Краматорська» втрата була одна – нападник Дмитро Халін.

«Сокіл» (Київ) – «Краматорськ» - 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)

Шайби: 1:0 – Ступак (Ярослав Панченко), 14:50. 2:0 – Денис Гончаренко (Андрій Міхнов, Німенко), 15:37. 2:1 – Сурсов (Ципнятов, - більш.), 16:26. 2:2 – Ніколай Столяренко, 22:51. 2:3 – Ніколай Столяренко (більш.), 39:35. 2:4 - Подзіньш (Сурсов, - 4х4), 56:05

«Сокіл»: Микита Пеленський (Кубрицький, 40:00); Олендаренко – Сушков, Денис Гончаренко – Німенко – Андрій Міхнов; Алєксєй Платонов – Сисак, Михайло Сімчук – Середницький – Фелікс Морозов; Владислав Павлов – Олександр Фірсов, Ступак – Олексій Сиротенко – Ярослав Панченко, Гільманов – Пойманов – Андрєй Смирнов. Тренер – Олег Шафаренко

«Краматорськ»: Михайло Шевчук; Олександр Воронін – Пахмурін, Сурсов – Подзіньш – Ципнятов; Павло Таран – Нікіта Полухін, Михайло Геворкян – Кривошапкін – Севастьян Карпенко; Микита Зуєв – Гринкевич; Едуард Гринь – Андрєй Жвачкін – Ніколай Столяренко; Богдан Панков. Тренер – Павло Микульчик

22 листопада. Київ. Спорткомплекс АТЕК. Без глядачів

Кияни дуже переконливо виграли перший період, але в другому двічі пропустили в нерівних складах, а ще в одній ситуації воротар Микита Пеленський, котрий у цьому матчі змінював вельми успішного в останніх поєдинках Дмитра Кубрицького, пропустив не найскладніший дальній кидок. Як наслідок – 2:3 перед заключним періодом.

Врешті, Кубрицький з’явився на майданчику в третьому періоді. Поряд із тим, ускладнила завдання «соколят» ще одна травма, отримана в ході матчу найдосвідченішим їх гравцем, форвардом першої ланки Андрієм Міхновим. У заключному періоді Андрій не з’являвся на льоду взагалі.

У підсумку «Сокіл» хоча й домінував впродовж останньої 20-хвилинки, але наступав без вигадки і особливої гостроти перед ворітьми Михайла Шевчука не створював. У підсумку господарі пропустили контратаку і взагалі пропустили вчетверте. Певною сатисфакцією для «Сокола» стала хіба перемога Алєксєя Платонова в кулачному бою з Глібом Кривошапкіним після того, як форвард «Краматорська» не дуже обачно прийняв габаритнішого опонента на стегно.

Таблицю очолює, вигравши дев’ять матчів з десяти, «Донбас». Вісім перемог у десяти матчах має «Кременчук». «Сокіл» з сімома перемогами іде третім. Херсонський «Дніпро» має п’ять перемог, 11 очок і посідає четверту позицію. «Краматорськ» із дев’ятьма пунктами закріпився на п’ятому місці.

Наступний матч «Краматорськ» проведе 25 листопада в Дружківці з «Донбасом». Розпочнеться гра о 17:30. «Сокіл» продовжить чемпіонат 26 листопада на виїзді, першою в сезоні грою з чинними чемпіонами країни «Кременчуком». Початок матчу – 18:45.