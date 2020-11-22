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    Українська хокейна ліга: «Сокіл» без чотирьох травмованих гравців програв «Краматорську»

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    Богдан Середницький у зв'язку з травмами партнерів грав сьогодні в другій ланці - Українська хокейна ліга: «Сокіл» без чотирьох травмованих гравців програв «Краматорську»
    Богдан Середницький у зв'язку з травмами партнерів грав сьогодні в другій ланці
    Світлина - Українська хокейна ліга

    Кияни не впоралися з кадровими труднощами

    Київський «Сокіл» зазнав третьої поразки в десяти матчах регулярного сезону Української хокейної ліги. Щойно команда Олега Шафаренка програла на власному майданчику «Краматорську».

    Варто зазначити, що на цей матч «Сокіл» вийшов відразу без трьох ключових виконавців, які у п’ятничному матчі з «Краматорськом» отримали пошкодження. Мова про двох представників першої ланки – оборонця Павла Голубича і форварда Антона Рубана, а також нападника другої ланки Олександра Павленка. Крім того, раніше випав ще один форвард Єгор Кузьменко. Натомість у «Краматорська» втрата була одна – нападник Дмитро Халін.

    «Сокіл» (Київ) – «Краматорськ» - 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)

    Шайби: 1:0 – Ступак (Ярослав Панченко), 14:50. 2:0 – Денис Гончаренко (Андрій Міхнов, Німенко), 15:37. 2:1 – Сурсов (Ципнятов, - більш.), 16:26. 2:2 – Ніколай Столяренко, 22:51. 2:3 – Ніколай Столяренко (більш.), 39:35. 2:4 - Подзіньш (Сурсов, - 4х4), 56:05

    «Сокіл»: Микита Пеленський (Кубрицький, 40:00); Олендаренко – Сушков, Денис Гончаренко – Німенко – Андрій Міхнов; Алєксєй Платонов – Сисак, Михайло Сімчук – Середницький – Фелікс Морозов; Владислав Павлов – Олександр Фірсов, Ступак – Олексій Сиротенко – Ярослав Панченко, Гільманов – Пойманов – Андрєй Смирнов. Тренер – Олег Шафаренко

    «Краматорськ»: Михайло Шевчук; Олександр Воронін – Пахмурін, Сурсов – Подзіньш – Ципнятов; Павло Таран – Нікіта Полухін, Михайло Геворкян – Кривошапкін – Севастьян Карпенко; Микита Зуєв – Гринкевич; Едуард Гринь – Андрєй Жвачкін – Ніколай Столяренко; Богдан Панков. Тренер – Павло Микульчик

    22 листопада. Київ. Спорткомплекс АТЕК. Без глядачів

    Кияни дуже переконливо виграли перший період, але в другому двічі пропустили в нерівних складах, а ще в одній ситуації воротар Микита Пеленський, котрий у цьому матчі змінював вельми успішного в останніх поєдинках Дмитра Кубрицького, пропустив не найскладніший дальній кидок. Як наслідок – 2:3 перед заключним періодом.

    Врешті, Кубрицький з’явився на майданчику в третьому періоді. Поряд із тим, ускладнила завдання «соколят» ще одна травма, отримана в ході матчу найдосвідченішим їх гравцем, форвардом першої ланки Андрієм Міхновим. У заключному періоді Андрій не з’являвся на льоду взагалі. 

    У підсумку «Сокіл» хоча й домінував впродовж останньої 20-хвилинки, але наступав без вигадки і особливої гостроти перед ворітьми Михайла Шевчука не створював. У підсумку господарі пропустили контратаку і взагалі пропустили вчетверте. Певною сатисфакцією для «Сокола» стала хіба перемога Алєксєя Платонова в кулачному бою з Глібом Кривошапкіним після того, як форвард «Краматорська» не дуже обачно прийняв габаритнішого опонента на стегно.

    Таблицю очолює, вигравши дев’ять матчів з десяти, «Донбас». Вісім перемог у десяти матчах має «Кременчук». «Сокіл» з сімома перемогами іде третім. Херсонський «Дніпро» має п’ять перемог, 11 очок і посідає четверту позицію. «Краматорськ» із дев’ятьма пунктами закріпився на п’ятому місці.

    Наступний матч «Краматорськ» проведе 25 листопада в Дружківці з «Донбасом». Розпочнеться гра о 17:30. «Сокіл» продовжить чемпіонат 26 листопада на виїзді, першою в сезоні грою з чинними чемпіонами країни «Кременчуком». Початок матчу – 18:45.
    Теги: хокей ХК Сокіл Українська хокейна ліга Ярослав Панченко Павло Таран Гліб Кривошапкін Фелікс Морозов Олексій Сиротенко Андрій Міхнов Дмитро Німенко Севастьян Карпенко Денис Гончаренко Михайло Сімчук Олег Шафаренко Олександр Павленко Павло Голубич Дмитро Кубрицький Антон Рубан ХК «Краматорськ» Микита Пеленський Олексій Платонов Богдан Ступак Олександр Воронін Андрєй Смирнов Михайло Шевчук Ніколай Столяренко Артем Сурсов Іван Ципнятов Айнарс Подзіньш
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