Київську «Оболонь» очолив тренер, який підготував Алієва і Мілевського



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Павла Яковенка (справа) вже представили команді Світлина - ФК «Оболонь»

Павло Яковенко не мав тренерської практики вісім років

Футбольний клуб української першої ліги «Оболонь» оголосив про призначення Павла Яковенка на посаду головного тренера команди.

Асистентами фахівця стануть колишній головний тренер Валерій Іващенко та Геннадій Литовченко. Також штаб поповнив Геннадій Тарасюк, який у київській команді стане тренером воротарів.

Зміна тренера в «Оболоні» зумовлена катастрофічним стартом у сезоні-2020/2021. Після семи турів команда набрала всього чотири очки і посідає передостаннє місце в таблиці. Нижче тільки херсонський «Кристал», який не має очок взагалі.

Оболонці встигли провести під керівництвом нового тренера перше тренування

Павло Яковенко – легенда київського «Динамо», з яким як футболіст вигравав чемпіонат і Кубок СССР, а також чемпіонат України 1992/1993.

На тренерській роботі Яковенко був відсутній з 2012 року. Останнім його місцем роботи була молодіжна збірна України, яку він очолював впродовж чотирьох років, з 2008-го. На клубному рівні Павло Олександрович в основному працював з клубами російських нижчих дивізіонів – «Уралан», «Хімки», «Кубонь» і «Ростов».

Також Яковенко вів академічну групу хлопців 1985 року народження при київському «Динамо». В неї були зібрані найталановитіші діти зі всієї України, а також росіянин Олександр Алієв та білорус Артем Мілевський, які прийняли українське громадянство і виступали за збірну України.