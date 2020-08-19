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    «Усе розумію і не святкую». Артем Мілевський через події в Білорусі сприйняв перемогу «Динамо» стримано

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    Артем Мілевський сприйняв стартову перемогу нинішньої команди в Лізі чемпіонів стримано - «Усе розумію і не святкую». Артем Мілевський через події в Білорусі сприйняв перемогу «Динамо» стримано
    Артем Мілевський сприйняв стартову перемогу нинішньої команди в Лізі чемпіонів стримано
    Світлина - Instagram Артема Мілевського

    Український футболіст білоруського походження віддав у матчу з «Астаною» дві результативних передачі

    Український нападник білоруського «Динамо» з Бреста Артем Мілевський поділився емоціями після перемоги в матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з «Астаною» (6:3).

    «З перемогою, Брест! З такою першою і такої незвичайною. Я все розумію і сильно не святкую, мир Білорусі», - написав Мілевський на своїй сторінці в Instagram.

    Авторами забитих м'ячів у складі брестського клубу стали Михайло Гордійчук, Кирило Печенін, Павло Седько і Абдулайє Діалло. Мілевський записав до свого активу дві результативних передачі.

    У турнірній таблиці чемпіонату Білорусі брестське «Динамо» посідає дев'яте місце, набравши в 19-ти матчах 29 очок.

    Нагадаємо, після виборів президента Білорусі в країні тривають акції протесту і зіткнення жителів з силовиками.

     Читайте також: Білоруські спортсмени рішуче виступили проти режиму Лукашенка
    Білорусь НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Лукашенко Ліга чемпіонів Артем Мілевський ФК «Динамо» (Брест) ФК «Астана» спорт поза політикою
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