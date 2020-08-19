«Усе розумію і не святкую». Артем Мілевський через події в Білорусі сприйняв перемогу «Динамо» стримано



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Артем Мілевський сприйняв стартову перемогу нинішньої команди в Лізі чемпіонів стримано Світлина - Instagram Артема Мілевського

Український футболіст білоруського походження віддав у матчу з «Астаною» дві результативних передачі

Український нападник білоруського «Динамо» з Бреста Артем Мілевський поділився емоціями після перемоги в матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з «Астаною» (6:3).

«З перемогою, Брест! З такою першою і такої незвичайною. Я все розумію і сильно не святкую, мир Білорусі», - написав Мілевський на своїй сторінці в Instagram.

Авторами забитих м'ячів у складі брестського клубу стали Михайло Гордійчук, Кирило Печенін, Павло Седько і Абдулайє Діалло. Мілевський записав до свого активу дві результативних передачі.

У турнірній таблиці чемпіонату Білорусі брестське «Динамо» посідає дев'яте місце, набравши в 19-ти матчах 29 очок.

Нагадаємо, після виборів президента Білорусі в країні тривають акції протесту і зіткнення жителів з силовиками.

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